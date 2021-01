Sainz: "Estaba todo el mundo perdido, esto no es el Dakar"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ha reconocido sentirse "un poco desmoralizado y un poco disgustado" por la nueva "filosofía de entender la carrera" del Rally Dakar, donde ha visto a "todo el mundo perdido" durante la disputa este jueves de la quinta etapa.

"Estoy un poco desmoralizado y un poco disgustado por el rally parece más una yincana que un raid. Llevo catorce Dakar y nunca en mi vida me había perdido dos días durante media hora. Estaba todo el mundo perdido, buscando puntos... Esto no es el Dakar", lamentó Sainz tras finalizar la etapa.

El madrileño, que volvió a perder tiempo con el liderato, explicó que este año hay "otra filosofía de entender la carrera". "A mí personalmente no me gusta porque prima más el copilotaje, el ir despacio para entender un cruce... Es otro tipo de concepto. 'Chapeau' para los que van en cabeza y está claro que lo han entendido mejor que nosotros", reconoció.

En este sentido, indicó que a él le "gusta menos" esta forma de competir. "Pero sobre gustos no hay nada escrito y yo solo expreso mi opinión. Y no lo digo porque me vaya mal, es por la sensación de ir a dos por hora para encontrar un camino que casi no se ve. Antes esos sitios eran especialmente señalados con especial atención para no perderte y ahora es otra filosofía que debes entender y aceptar", se resignó.