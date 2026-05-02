La Sandberg PalmaVela se aprieta ante la jornada final

Nola, campeón de la 22 Sandberg PalmaVela en ORC 1 a falta de una jornada - NICO MARTÍNEZ / SANDBERG PALMAVELA

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela celebró este sábado una larga penúltima jornada, pendiente del viento, que apretó la lucha de cara al desenlace de casi todas las clases que están compitiendo en la bahía de Palma.

En la clase ORC 0, la embarcación Ino Veritas se mantuvo líder indiscutible por tercer día consecutivo, tras firmar un pleno de victorias que le convierte en ganador de manera matemática. Igualmente, en ORC 1, Nola, barco estonio, sacó al Elena Nova, del RCN Palma, del liderato y sentenció la victoria.

Los barcos de mayor eslora de la flota han disputado una regata costera de 30 millas, donde el Wally 80 alemán Rose, patroneado por Andreu Juan y armado por Sven Wackerhagen, volvió a ganar. En ORC 4-5, Just the Job (CV Port Andratx) fue el mejor de la costera. El Tris Tras, del patrón y armador Joan Lladó (CN Sa Ràpita, fue segundo, con los regatistas del equipo preolímpico español de la RFEV Nacho Baltasar -representante en París 2024- y Marta Cardona -campeona del mundo de 470 mixto-.

Tras poco más de dos horas de regata, en ORC A2 0-3 se impuso Mia Gioia para situarse al frente de la clasificación, mientras que Guaguanco IV continúa como líder en ORC A2 4-5. De los TP52, No Way Back de Pieter Heerema, antiguo barco y tripulación de Quantum Racing, consolidó un sólido liderato.

Con una victoria parcial y un segundo puesto, el británico Kine fue el mejor de la jornada en ORC 2, aunque no logró desbancar de la cabeza al Formula X, del armador y patrón Rodrigo Sanz. En ORC 3, Hyatt Hydra Youth escapó del triple empate en la cabeza de la tabla.

Tras dos nuevas mangas, no hubo cambios con los lideratos en Dragón Jupiter de Ben Kolf y Flying Fifteen comanda Femme Fatale de Mark Branagh, del Club Marítimo San Antonio de Playa. En ORC Sportboat, Abracadabra de Mark Sadler sigue al frente.