La Sandberg PalmaVela reúne a más de 1.400 regatistas desde este sábado en la bahía de Palma

Francisco José Villalonga, Patrick Tous, Hugo Ramón, Joaquín González Devesa, Javier Sanz, Michael Sandberg, Antoni Castell, David Salom, Catalina Darder y Timothée Villain-Amirat en la presentación de la Sandberg PalmaVela - LAURA G. GUERRA/SANDBERG PALMAVELA

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las aguas de la bahía de Palma vivirán desde este sábado la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela, organizada por el Real Club Náutico de Palma y que reunirá a más de 1.400 regatistas en las dos pruebas que se pondrán en marcha: La Larga, la prueba offshore que arrancará este sábado recorriendo el archipiélago balear, y la regata multiclase, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo.

La regata fue presentada este viernes en el RCNP, un acto que contó con la presencia de representantes institucionales y del sector náutico, entre ellos el CEO de Sandberg Estates, Michael Sandberg; el presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González Devesa; el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz; la presidenta de la Federación Balear de Vela, Catalina Darder; el presidente de la clase Mini 6.50, Timothée Villain-Amirat; Kiko Villalonga, director de PortsIB; Patrick Tous, mánager de ÚBICO Corporate Mobility; y el director general de Deportes del Ajuntament de Palma, David Salom; además de representantes del RCNP.

El director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, destacó "la respuesta de la comunidad de la vela pesada en esta 22ª edición". "Haber alcanzado una participación tan alta en nuestros dos grandes actos confirma que la regata sigue siendo un referente en el calendario mediterráneo", indicó. "La Larga vuelve a mostrar su enorme atractivo offshore con una flota muy diversa y competitiva, mientras que la Multiclase reunirá en la bahía de Palma a embarcaciones y tripulaciones de primer nivel", añadió.

En cuanto a la composición de la flota, recalcó la fidelidad de las clases ORC, tanto en A2 como en tripulación completa, así como la espectacularidad de los Maxi. Como novedades, la regata incorpora este año la clase Mini 6.50, que introduce el componente de navegación en solitario, y refuerza la presencia de los TP52, consolidando Palma como punto de partida de su temporada.

El vocal de vela del RCNP, Hugo Ramón, recalcó que la Sandberg PalmaVela se ha consolidado "como una de las grandes citas del calendario mediterráneo". "Es capaz de reunir barcos muy distintos, tripulaciones internacionales y formas muy diversas de entender la vela, desde la competición en bahía hasta la navegación offshore. La incorporación de la clase Mini 6.50 no es solo sumar una clase más, es abrir la puerta a una vela más oceánica, más humana y más cercana a la esencia de este deporte", señaló.

Mientras, el presidente de la clase Mini 6.50, Timothée Villain-Amirat, destacó la importancia de esta primera participación de los 'ministas' en la regata. "Es la primera vez que los Mini 6.50 participan en la PalmaVela y estamos muy satisfechos de estar aquí. Volvemos a Palma dos años después de una experiencia muy positiva en la Palma-Melilla-Palma y esperamos que este sea el inicio de una larga colaboración con el Real Club Náutico de Palma", manifestó.

Finalmente, el CEO de Sandberg Estates, Michael Sandberg, destacó el compromiso de la compañía con la regata. "Para Sandberg Estates es un honor dar nombre a la regata, un año más, a través de nuestro patrocinio. Queremos agradecer al Real Club Náutico de Palma y a todo el equipo organizador el esfuerzo que realizan para que, edición tras edición, esta regata siga siendo un auténtico emblema de Mallorca", subrayó.

Además, durante la presentación se dio a conocer la 13ª Colección de Premios de la Sandberg PalmaVela, que este año estará compuesta por una selección de fotografías del proyecto MARE. MARE es una iniciativa colectiva que promueve la conservación del mar Balear a través de la imagen, utilizando la fotografía como herramienta para poner en valor su belleza, sensibilizar sobre sus amenazas y reforzar el vínculo entre la sociedad y el entorno marino.