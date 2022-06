Sara Gallego se corona con récord en Nerja para soñar en grande

La barcelonesa baja su récord nacional de 400 vallas, tercera marca europea en un verano que promete

Katir: "Muchos años esperando la nacionalidad, no me daban la medalla antes por eso"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La atleta catalana Sara Gallego acaparó los focos del 102º Campeonato de España absoluto al aire libre que se está disputando en Nerja (Málaga) con un nuevo récord nacional en 400 metros vallas, momento álgido de una segunda jornada de gran nivel en la velocidad y abriendo boca con la emoción del 800 y el 1.500 masculinos, además de título de Mohamed Katir en 5.000.

Gallego, de 21 años, venía pisando fuerte, al menos con decisión, ya que ni tropezar con una valla como le ocurrió la pasada semana en Madrid le impide destrozar marcas. En la pista Enrique López Cuenca, la barcelonesa firmó una carrera perfecta y un 54,34.

La plusmarquista española mejoró el 54,87 que traía de la final de la Liga Iberdrola y, dominadora en categorías inferiores, reafirma su salto de calidad en un verano con Mundial y Europeo. Para la cita continental, de momento, una Gallego que explota a la perfección su cambio en la estructura de ritmo, estaría en el podio con la tercera mejor marca europea del año.

El segundo día en Nerja dejó los títulos también de la polivalente María Vicente, en triple salto; del murciano Manuel Bermúdez, en 10.000 metros marcha; de June Kintana y del castellonense Lois Maikel Martínez, quinto seguido en disco; de Aleix Porras, en los 400 vallas; de Didac Salas, defendiendo su oro en pértiga; de Carolina Robles, en 3.000 obstáculos; de Claudia Conte, en heptatlón; David Abrines, en decatlón; y de Eusebio Cáceres, sexto Campeonato en longitud.

Las citas esperadas estaban también en el 800, 1.500 y 5.000 masculinos. El campeón mundial 'indoor' de 800 metros, el murciano Mariano García, ganó su semifinal por delante del mejor marquista del año, el salmantino Álvaro de Arriba. Mientras, en la segunda, más lenta, destacaron Adrián Ben y Saúl Ordóñez, y la tercera se la llevó el zamorano Alberto Guerrero con 1:48.94. Muchos aspirantes a formar parte de las selecciones nacionales este verano.

El 'milqui' iniciaba el esperado duelo entre Mohamed Katir y Adel Mechaal aunque desde la distancia, ambos dominadores en sus semifinales, mientras que Ignacio Fontes ganó la suya. Por la tarde, Katir y Mechaal protagonizaron una bonita final de 5.000, donde el murciano celebró su primer título nacional con reivindicación.

"Muchos años esperando la nacionalidad, no me daban la medalla hace dos años por culpa de eso. Gracias a mi paciencia he puesto lo negativo en positivo. Espero seguir mejorando. Voy a dar la cara en el Mundial y en el Europeo, ahora nadie me va a parar", dijo Katir, español de origen marroquí, en declaraciones a Teledeporte, recogidas por Europa Press.

El hombre récord del 1.500, 3.000 y 5.000 se colgó su primer oro pasando a tomar el control de la carrera en el último 2.000. Mechaal le persiguió sin lograr el adelantamiento, con Abdessamad Oukhelfen tercero, emplazados ambos a la final del 'milqui' este domingo.

La velocidad también pidió su sitio como se esperaba, tanto masculina como femenina, por el gran momento que vive. Por la mañana, un gran Pol Retamal y Bruno Hortelano, plusmarquista nacional, dieron brillo al 200. La tarde fue de las chicas, con una Maribel Pérez que hizo 11.07 en su semifinal, a una centésima del récord de España y con Jael Bestué, récord de España Sub-23 (11.19).

Sin embargo, en el broche de la jornada, la andaluza no pudo correr la final de los 100 por una acidosis láctica sufrida tras la semifinal, en busca de su tercer título al aire libre. Bestué se hizo con el oro en la recta del Enrique López Cuenca, como Sergio López, quien defendió su título y confirmó su favoritismo ya que llegaba como el mejor español del año.