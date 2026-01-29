Sara Ouzande, Paul McGrath, Alfonso Cabello, Inés Bergua y David Cantero reciben los Premios Admiral 2025

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piragüista Sara Ouzande, el atleta Paul McGrath, el ciclista Alfonso Cabello, la gimnasta Inés Bergua y el triatleta David Cantero fueron galardonados este jueves como los mejores deportistas del año 2025 en la sexta edición de los Premios Admiral al Deporte Español.

El evento sirvió para premiar a los deportistas que, después de dos semanas de votación popular eligiendo entre 18 nominados en el mes de diciembre, fueron reconocidos por sus méritos deportivos durante el 2025.

El director de la División de Operaciones de Novomatic Spain, Jaime Estalella, explicó que "es muy fácil" seguir apoyando al deporte español. "El rendimiento de nuestros deportistas es un incentivo para nosotros. Es un proyecto especial, que lo hacen posible los deportistas", aseveró.

"Los deportistas premiados suelen ser disciplinas minoritarias y el problema es que es muy difícil para ellos acceder a fondos, becas o patrocinios por eso sois muy talentosos porque además de competir tenéis que buscar más allá. Normalmente se acuerdan de vosotros cada cuatro años (en los JJ.OO.). Y por eso, estos premios tienen la capacidad de dar visibilidad y aportar mucho a la sociedad", indicó.

En la categoría de 'Mejores Deportistas', los vencedores fueron Sara Ouzande, que formó parte del K-4 500 metros que se proclamó campeón del mundo, y Paul McGrath, bronce en el Campeonato del Mundo y Campeón de Europa por Equipos en la distancia de los 20 kilómetros marcha. La piragüista superó en las votaciones a la waterpolista Bea Ortiz y a la nadadora de artística Alisa Ozhogina, mientras que el marchador al piragüista David Llorente y al waterpolista Álvaro Granados.

Paul McGrath reconoció que estuvo "cerca de todo" en ese Campeonato del Mundo. "Pudo ser oro, plata y quedarme sin medalla", confesó, pero tenía mucha confianza en sí mismo. "Desde pequeño he podido ganar medallas gracias a mi equipo y mi entrenador. He ido progresando poco a poco y para en este Mundial sabía que podía hacer algo grande y así fue", afirmó al mismo tiempo que se fijó el próximo reto: "El objetivo de este año es el Europeo".

Por su parte, Sara Ouzande señaló que tras el ciclo olímpico lo pasó "un poco mal" debido a los grandes cambios a los que se enfrentaba. "Empezamos 2025 con muchos cambios, empezando por el entrenador, que ninguna conocíamos. Es más, yo lo busqué por LinkedIn", subrayó. "Gracias a lo bien rodeada que estaba fui trabajando y consiguiendo los premios. Él hizo que ganáramos confianza y motivación para poder lograr todo lo que hemos conseguido en la temporada", apuntó.

Por otro lado, Alfonso Cabello, campeón del mundo en el Kilómetro CRI en la clase C5 del ciclismo en pista, fue el vencedor en la categoría de 'Mejor Deportista Paralímpico' por delante de la nadadora María Delgado y del atleta Iván Cano.

El cordobés logró el oro mundial en su modalidad tras un año 2024 con "altibajos". "Después de los Juegos de Paris 2024 fue muy duro porque venía de un COVID persistente y el subir unas escaleras me costaba mucho", relató. "Me quedé muy cerca de la medalla de oro y fue muy decepcionante por lo que me planteé todo después, pero me relajé y gracias a ello he conseguido volver a subir a lo más alto", celebró, dejando claro que en Los Angeles 2028 puede estar "en lo más alto".

PREMIOS ESPECIALES

Además, en la categoría de mejores deportistas Sub-23, la más votada fue Inés Bergua, capitana de la selección española de gimnasia rítmica que logró dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo y tres oros en el Europeo, y el triatleta David Cantero, plata en la Gran Final de las Series Mundiales.

El triatleta superó al remero Ander Martín y el piragüista Adrián del Río. "No me esperaba hacer un año tan bueno. Conseguir esa solidez con los mejores del mundo era algo que soñaba en lograr más a largo plazo. Este año ha sido un reflejo de todo el trabajo y espero que estos años venideros vengan con muchas medallas. Sueño con el oro mundial", declaró el valenciano.

Por su parte, Bergua estuvo por delante de la judoca Ari Toro y la regatista Marta Cardona. "La reconstrucción 'post-Juegos' fue dura porque íbamos con altas expectativas a los Juegos Olímpicos de París y fue un gran decepción. Pero no hay mejor forma de resurgir que como lo hemos hecho nosotras y por ello la recompensa sabe mejor y me hace muy feliz", afirmó.

En cuanto al galardón nuevo en esta edición, el de 'Momento Histórico', se reconoció a María Schlegel, integrante de la selección española de voleibol que hizo historia en el pasado Mundial al conseguir su primera victoria. La jugadora de voleibol se ausentó en la gala al haber disputado un partido este miércoles en Hungría.

Además, la gala aprovechó para entregar un premio muy especial, 'Ilusión y Deporte', que busca unir el deporte de alto nivel con el acceso al deporte a personas con discapacidad severa. Los galardonados fueron Pedro Antonio Gómez y Javier Jara, dos jóvenes que son el reflejo del trabajo para conseguir sus metas. Todo se enmarca dentro del proyecto social, Escuelas Deportivas 'Corriendo Tras Un Sueño by Admiral', que nació de la mano del exdeportista paralímpico Lorenzo Albadalejo y que presentó en la edición pasada.

Finalmente, el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, Ramón Cubián, clausuró la gala enfatizando "los valores" que transmiten los deportistas. "Queremos esos valores para nuestra sociedad. Dejemos de hablar de política y hablemos de los valores que transforman la sociedad, eso es lo que necesitamos y es lo que hacéis muy bien los deportistas. Sois un ejemplo impresionante", ensalzó.