Sarai Gascón se entera por la prensa de que no renueva su contrato con el CN Terrassa

La nadadora española Sarai Gascón, plurimedallista en Mundiales y Juegos Paralímpicos, se ha enterado este viernes a través de la prensa de que su hasta ahora actual club, el CN Terrassa, no le ha renovado su contrato para esta próxima temporada.

Así, fue la propia nadadora quien advirtió esto en su cuenta de Twitter: "¡ALUCINANDO! Me echa del club la Junta Directiva del CN Terrassa estando negociando el contrato de esta temporada... ¡y me entero por la prensa!".

"Lo que siempre he pedido es respeto y que nos traten a todos por IGUAL, tengas o no discapacidad... y por pedir estos derechos me echan a la calle", añadió al respecto Gascón, especialista en la categoría de S9.

Por su parte, la junta directiva del club egarense negó en varios periódicos locales esta situación extrema, justificando que hace ya una semana se le había comunicado tal decisión mediante un fax y de un correo electrónico.