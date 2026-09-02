Saucony lanza la colección 'World Marathon' inspirada en Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York. - SAUCONY

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca global de atletismo de alto rendimiento y estilo de vida Saucony ha anunciado el lanzamiento de su colección 'World Marathon' en edición limitada, que incluye cuatro combinaciones de colores exclusivas del modelo Endorphin Azura inspiradas en las ciudades de Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York.

La colección ha sido diseñada para transmitir la energía, la emoción y el espíritu de comunidad que rodean a cada maratón, con el objetivo de homenajear a los corredores, aficionados y comunidades. Cada combinación de colores se inspira en la personalidad de su respectiva ciudad, fusionando una estética atrevida con el rendimiento necesario desde los entrenamientos hasta la línea de meta.

Basada en la Endorphin Azura, la propuesta ofrece una pisada rápida, suave y reactiva para acompañar a los deportistas tanto en sus entrenamientos como el día de la competición. Esta zapatilla ligera y versátil incorpora una mediasuela de PwrRun PB, una espuma de PEBA ligera y reactiva que debutó en la Endorphin Pro, además de la tecnología Speedroll para acelerar la transición del talón a la puntera y favorecer una zancada fluida.

La colección Fall Marathon ya se encuentra disponible a la venta por un precio de 160 euros en la página web oficial 'saucony.com/es' y en tiendas seleccionadas.