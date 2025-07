Saucony presenta Endorphin Speed 5 para entrenamientos largos y cortos

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en calzado de running de alto rendimiento Saucony presenta la nueva Endorphin Speed 5, una zapatilla diseñada para acompañar a los corredores desde sprints explosivos hasta entrenamientos largos y constantes.

En el corazón de la Endorphin Speed 5, ya disponible en la web de la marca por 200 euros, se encuentra una placa de nylon semi-rígida de longitud completa, ubicada entre dos capas de espuma Pwrrun, que ofrece equilibrio entre propulsión y amortiguación en cada zancada.

Para ofrecer mayor estabilidad, su placa es aleada y gracias a la tecnología Speedroll, los corredores experimentan un movimiento fluido y sin esfuerzo.

Para mejorar su durabilidad y estabilidad, Endorphin Speed 5 cuenta con una mayor cobertura de goma en la suela, que se extiende hasta el talón y los bordes, garantizando una mayor resistencia al desgaste. Además, una ranura longitudinal a lo largo de toda la suela favorece la flexibilidad y promueve un ciclo de pisada natural.

Su parte superior, realizada en malla técnica ligera y transpirable, asegura la máxima comodidad tanto en sesiones rápidas como en entrenamientos diarios.

Fiel al lema de Saucony, 'Run As One', el lanzamiento de Endorphin Speed 5 está profundamente conectado con la comunidad, y fue protagonista en la apertura de la tienda de Londres en junio. También seguirá siendo protagonista en próximos eventos de la marca, como la carrera londinense 'Saucony London 10k' y el reto 'Crews to the Coast', el único ultrarelevos no oficial de Londres, junto a la comunidad londineses 'Your Friendly Runners'.