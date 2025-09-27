La selección femenina consigue el bronce y el billete al Mundial en el Europeo de Flag Football

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina consiguió mantenerse en el podio continental y acabó el Campeonato de Europa de Flag Football que se disputó en París hasta este sábado con la medalla de bronce y el billete para el Mundial del año que viene, objetivo que no logró el masculino, que concluyó en la décima posición.

El torneo celebrado en el Parc Interdépartemental des Sports de Choisy, en el Val-de-Marne, a las afueras de París, fue más amable para la selección femenina, que no pudo defender su condición de actual subcampeona, pero que sigue asidua a un podio europeo desde que fuese bronce en 2017 y campeona en 2019.

El equipo dirigido por Daniel Castañón arrancó con fuerza la fase de grupos, con tres victorias claras el viernes ante Polonia (38-0), Noruega (58-6) y Suecia (43-6) para clasificarse para los cuartos de final, aunque no lo pudo hacer con pleno al caer en el último choque ante la anfitriona Francia (22-33).

En la ronda que daba el pase a la pelea por las medallas, las españolas pudieron con Alemania por 35-20, pero Austria les cerró el pase a la final al imponerse por 42-25. Para el bronce, España necesitaba tomarse la revancha con Francia y lo hizo con un triunfo ajustado por 41-40.

Por su parte, la selección masculina no tuvo tanta suerte y no pudo acceder a los cuartos de final tras encajar dos derrotas, ante Gran Bretaña (27-26) y Austria (38-31), que dejaron en nada los triunfos ante Croacia (45-13), Georgia (56-17) y Países Bajos (42-12). España tuvo que pelear por la novena plaza, pero al final cayó (34-30) ante Alemania en su último partido y concluyó décima.