Sergio Lozano: "Mi corazón decía otra cosa pero la directiva tenía otros planes para mí"

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español y capitán del Barça de fútbol sala Sergio Lozano ha anunciado este viernes su retirada tras 14 temporadas en el club, una decisión que ha reconocido que ha sido "muy difícil" ya que su corazón y cabeza decían "otra cosa" pero la directiva tenía "otros planes" y el cierre madrileño ha decidido colgar las botas porque no quería vestir otra camiseta que no fuese la blaugrana.

"Vengo a comunicaros algo que ha sido muy difícil para mí. Mi corazón y mi cabeza decían otra cosa, pero la directiva tenía otros planes para mí. Anuncio mi retirada, no voy a jugar con otra camiseta con la del Barça", declaró Lozano en una rueda de prensa en el Auditori 1899 acompañado por el presidente del club blaugrana, Joan Laporta.

"Me voy en paz. Quizás podría jugar alguna temporada más en otro club, pero solo quería jugar con esta camiseta. Siempre he dado lo máximo de mí. La decisión es fácil porque no quería jugar con otra camiseta, así que me voy con la conciencia tranquila. Me voy tranquilo y con ganas de empezar nuevos retos", explicó el capitán blaugrana.

Eso sí, reconoció que ha pasado por "meses muy duros" a nivel psicológico. "Desafortunadamente, las lesiones me han hecho plantearme este momento y ha llegado. Estaba preparado porque pensaba que podía pasar cuando me rompí la rodilla. El acto de hoy es una liberación y espero disfrutar de cada partido y esperar acabar de la mejor manera", expresó el '9' del Barça.

El cierre madrileño ha reconocido ser "un afortunado" a pesar de haber sufrido lo peor que puede sufrir un deportista como son las lesiones graves. "He sido un afortunado. He cumplido numerosos éxitos, pero he sufrido lo peor que puede sufrir un deportista que son las lesiones graves. Las he afrontado con naturalidad y dando lo mejor de mí para volver a ponerme la camiseta blaugrana en el Palau. Esto ha sido gasolina para mí y he dado lo mejor durante estos años", aseguró.

El 'Búfalo' ha reconocido que no maldice ninguna lesión ya que le han hecho mejorar como persona. "No maldigo ninguna de las lesiones y no cambio ningún ápice de todo lo que me ha pasado. Las operaciones me han demostrado quien soy, que cuando está todo en contra lo puedo superar. No todo en la vida es ganar títulos y marcar goles. Las lesiones me han hecho mejorar como persona y valorar todo lo que tengo", manifestó.

El acto de despedida contó con la presencia del presidente del equipo blaugrana, Joan Laporta, quien desveló que la camiseta del '9' estará colgada en el Palau Blaugrana juntamente con la del exportero 'culer' Paco Sedano. Además, reveló que Lozano seguirá vinculado en el club, trabajando dentro de la sección, aunque sin revelar el cargo exacto que tendrá.

"Quiero anunciar que esta camiseta (la '9' de Sergio Lozano) estará colgada en el Palau y tu padre la podrá ver. Formas parte del escudo. Queremos que continues y nos gustaría que siguieras en el club en uno de los cargos ejecutivos. Ya definiremos cual, pero es muy interesante para ti y para el Barça", expresó Joan Laporta.

Posteriormente, Lozano agradeció el gesto de retirar su camiseta y dejó caer que su cargo tendrá que ver con la cantera blaugrana. "Es un orgullo que hayáis pensado que mi camiseta esté colgada en el Palau. Te doy las gracias por esto y por el trato que has tenido. Estar en el club es algo importante y que me queden la posibilidad de trabajar. Seguramente será con la cantera. Enseñar todo lo que he aprendido me hace ilusión y cambiar de aires. Es algo que tenía en mente y me hace mucha ilusión", manifestó.

A falta de que termine la presente temporada, en la que el Barça aún opta al título de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el 'Búfalo' se despedirá del club blaugrana tras haber ganado un total de 27 títulos; 4 UEFA Futsal Champions League (11/12, 13/14, 19/20, 21/22), 6 Ligas (11/12, 12/13, 18/19, 20/21, 21/22, 22/23), 7 Copas del Rey (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2023) y 4 Supercopas de España (2013, 2019, 2022, 2023) en sus 14 años vistiendo la camiseta 'culer'.