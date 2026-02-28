Sierra Nevada acoge este domingo una nueva edición del Trofeo Fundación También de Esquí Adaptado

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación granadina de Sierra Nevada volverá a ser el escenario este domingo de la 19 edición del Trofeo Fundación También de Esquí Adaptado, una cita pionera en el deporte para personas con discapacidad organizada por la Fundación También que abre las puertas de la competición a esquiadores y esquiadoras con discapacidad, tanto en categoría novel como en niveles más experimentados.

La Fundación También recuerda que este evento ha sido históricamente "una cantera de talento del deporte paralímpico" y que muchos deportistas dieron aquí sus primeros pasos en la competición, como es el caso de Audrey Pascual, que participó por primera vez con tan sólo 11 años y que actualmente se prepara para competir en sus primeros Juegos Paralímpicos, en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), donde será la abanderada de la Ceremonia de Inauguración y donde aspira a ganar varias medallas.

"Este trofeo se ha consolidado como un referente del esquí adaptado en España, promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte de invierno en un entorno seguro y profesional", señala la entidad que preside Teresa Silva.

La competición se llevará a cabo este domingo en la Zona Montebajo en el Prado de las Monjas de Sierra Nevada a partir de las 10.00 horas, cuando se disputará la primera manga, mientras que dos horas después se realizará la segunda.

Además, esta cita se complementa con la celebración el Campus CaixaBank inclusivo para deportistas, que tendrá lugar durante todo este fin de semana y que está dirigido a deportistas de las categorías jóvenes promesas, infantil y femenina. De hecho, este sábado, los más pequeños pudieron disfrutar de una competición inclusiva con un trazado adecuado para su nivel y complementada con juegos y talleres durante la tarde.

Igualmente, durante el evento se hará entrega del Premio CaixaBank, que este año será a la superación, reconociendo el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación personal de un deportista con discapacidad, mientras que habrá otras menciones especiales en reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria de algunos de los participantes más destacados.