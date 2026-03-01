Sofia Goggia reafirma su reinado en supergigante en la pista Àliga de Grandvalira

Sofia Goggia, Juegos Olímpicos en Milán-Cortina - Michael Kappeler/dpa

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La italiana Sofia Goggia ha conseguido la victoria del segundo supergigante (SG) del Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 que se ha disputado este domingo en la pista Àliga de El Tarter.

Con un crono de 1:25.95, la reina del descenso ha consolidado su liderazgo en la disciplina y se ha acercado un poco más a su primer Globo de Cristal en supergigante, mientras que la segunda clasificada, Alice Robinson, no ha podido entrar entre las tres primeras y ha terminado séptima.

La segunda y tercera posición han sido para la alemana Emma Aicher (+0,24) -que ha completado un fin de semana redondo después del 4º puesto en el descenso y la victoria en el primer supergigante de ayer- y para la noruega Lie Kajsa Vickhoff (+0,31).

"Tenía que esquiar al máximo para recuperar los puntos que perdí ayer, y he podido ser más precisa en la parte central y la diferencia me ha funcionado. Me gusta mucho Andorra, la organización es perfecta y la pista me genera mucho cariño", dijo la italiana, haciendo además el guiño para que Andorra pueda cumplir el sueño de acoger unos Campeonatos del Mundo de esquí alpino.

Después de las dos pruebas de supergigante disputadas en Andorra, la clasificación de la disciplina la sigue encabezando Goggia, con 420 puntos, seguida de Alice Robinson, con 336. En cambio, la tercera posición, que antes de la celebración de la Copa del Mundo de Grandvalira aún ocupaba Lindsey Vonn, la ha asumido ahora Emma Aicher, con 304 puntos.