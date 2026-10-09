Sofia Goggia revela "graves" síntomas neurológicos tras dos infecciones virales

Archivo - La esquiadora italiana Sofia Goggia durante los Juegos de Invierno de 2026 - Michael Kappeler/dpa - Archivo

STUTTGART (ALEMANIA), 9 (dpa/EP)

La esquiadora italiana Sofia Goggia ha mostrado su preocupación por su estado de salud tras haber experimentado "síntomas neurológicos realmente graves" como secuelas de dos infecciones virales y que le apartarán del inicio de la Copa del Mundo 2026-2027.

Durante un acto con la prensa en Austria, Goggia explicó que, en ocasiones, temblaba tanto que apenas podía subir escaleras, y que también tenía dificultades para hablar, síntomas que han llegado después de contraer dos virus mientras entrenaba en Argentina en septiembre y que, posteriormente, acortaron su concentración de entrenamiento en Sudamérica.

"Cuando volví a Italia, sentí que había perdido la capacidad de hablar italiano. Además, como sólo podía moverme lentamente y me temblaba todo el cuerpo, me preocupaba mi vida más allá del esquí", señaló la italiana a la cadena 'Sport1'.

La campeona olímpica de descenso de 2018 se perderá la jornada inaugural de la Copa del Mundo en Sölden (Austria), los días 24 y 25 de octubre ya que todavía necesita tiempo para recuperarse porque sigue experimentando síntomas neurológicos.