Stefanski (Falcons): "Ha sido increíble cómo nos ha tratado el país, la ciudad y el Real Madrid"

Kevin Stefanski, entrenador de los Atlanta Falcons - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de los Atlanta Falcons, Kevin Stefanski, elogió la "increíble experiencia" que han vivido con el partido en Madrid ante los Cincinnati Bengals y destacó la manera en la que les han "tratado el país, la ciudad y el Real Madrid", mientras que calificó de "decepcionante" la derrota por 17-34 ante los Cincinnati Bengals.

"La experiencia fue increíble por cómo nos ha tratado el país, la ciudad y el Real Madrid, somos muy afortunados y nos sentimos bendecidos. Quiero asegurarme de transmitir lo mucho que aprecio por cómo se nos ha tratado", señaló Stefanski en rueda de prensa tras el partido ante los Cincinnati Bengals.

El técnico reconoció que, "sin duda", el Santiago Bernabéu está al nivel del Mercedes-Benz Stadium en el que juegan habitualmente u otros recintos de la NFL. "Creo que este estadio y esta experiencia en general ha sido maravillosa. Los aficionados fueron increíbles, toda la semana ha sido maravillosa y el día del partido ha sido increíble", apuntó.

Con todo, no lo quiso comparar con otras experiencias que haya podido tener lejos de los Estados Unidos. "Con estos partidos internacionales tenemos la suerte de viajar fuera del país. Todos son experiencias distintas y es difícil compararlas", zanjó.

En cuanto a la derrota por 17-34, la calificó como "decepcionante". "Cincinnati es un equipo muy bueno y no jugamos lo suficientemente bien. Ellos hicieron muchas cosas que nos hicieron daño y nosotros hicimos cosas que no son características de nosotros. Tenemos que ser mejores y prepararnos para jugar mejor la semana que viene", admitió.

"Cincinnati tiene jugadores maravillosos y un 'quarterback' (Joe Burrow) muy muy bueno. Tienes que sacarles de su juego e intentar hacer que vayan más despacio, pero no lo conseguimos", indicó. "Hay cosas que podemos hacer mejor, hay que trasladar lo que bueno que hacemos en el entrenamiento a los domingos. Vamos a aprender de ello", sentenció.