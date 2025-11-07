La Supercopa Masculina de voleibol se disputará el 29 de diciembre en Valladolid. - RFEVB

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Supercopa Masculina 2025 de voleibol se celebrará el próximo 29 de diciembre a las 19.00 horas en el Pabellón Pisuerga de Valladolid, un partido donde se enfrentarán el CV Guaguas, vigente campeón de Superliga y Copa del Rey, y el Grupo Herce Soria Voleibol, subcampeón del pasado curso liguero.

"Como gran novedad respecto a ediciones anteriores, la Supercopa Masculina cambia de fechas de celebración y se disputará este año durante el mes de diciembre, con el objetivo de compartir escenario con la Copa de España, el evento más importante y representativo del voleibol de cantera nacional", informó este viernes la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

En su nota de prensa, la RFEVB indicó que las entradas para presenciar en directo el encuentro por el primer título del año estarán disponibles desde este mismo viernes a través de su página web oficial, con precios a 8 y 10 euros o con descuento del 50% para menores de 18 años.

"Con el fin de fomentar esta unión entre las competiciones, se aplicará un descuento especial para todos los clubes participantes en la Copa de España, reforzando así el compromiso de la RFEVB con el desarrollo y la promoción del voleibol en todas sus categorías", añadió la nota.

"Los clubes participantes en la Copa de España recibirán en próximas fechas la información para poder aplicar el descuento en el momento de comprar las entradas", concluyó la RFEVB en su texto de prensa.