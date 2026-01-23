Susana Rodríguez: "No se trata de ver, se trata de saber hacia dónde corres"

Archivo - La triatleta Susana Rodríguez sujeta su oro paralímpico en los Juegos de Paris 2024 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La triatleta Susana Rodríguez, doble campeona paralímpica y siete veces campeona del mundo, señaló que su "tope" son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles y el Mundial que se disputarán en 2028, y resumió su filosofía con esta frase: "No se trata de ver, se trata de saber hacia dónde corres".

Susana Rodríguez, que agradeció el reconocimiento este lunes, a partir de las 20:00 horas, por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid en su décima gala en El Beatriz Madrid Auditorio, ha sabido sostener la excelencia deportiva mientras ejercía como médica en la sanidad pública.

Especialmente lo hizo durante la pandemia de la COVID-19, y ha convertido la discapacidad visual severa con la que nació en una condición de partida y desde donde asumir el liderazgo de su carrera con una serenidad poco común.

Susana nació con albinismo y una patología del nervio óptico que le provoca una discapacidad visual muy severa. Desde la infancia aprendió a convivir con esa realidad sin dramatismos y nunca buscó atajos ni indulgencias. El deporte apareció pronto como un espacio de libertad, pero también como un lugar de exigencia, donde cada progreso debía ganarse con trabajo.

Su primer contacto con la competición llegó en 1998, cuando comenzó a practicar atletismo gracias a una profesora de la ONCE. Durante una década compitió en pruebas de atletismo adaptado, con la vista puesta en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, en 2008 no logró la clasificación. Aquella decepción marcó una pausa obligada, dos años fuera de la alta competición que pudieron haber supuesto un punto final.

En cambio en 2010, Susana Rodríguez decidió cambiar de rumbo y probar una disciplina tan compleja como exigente: el triatlón. Natación, ciclismo y carrera a pie concentrados en una misma prueba. Un reto físico y mental que encajaba con su carácter. Desde ese momento, su progresión fue constante, silenciosa y profundamente sólida.

Mientras su carrera deportiva crecía, Susana nunca dejó de lado su formación. En 2009 finalizó la Diplomatura en Fisioterapia en la Universidad de Vigo y en 2015 se graduó en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. En 2016 comenzó su especialidad como médica interna residente en Medicina Física y Rehabilitación en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

Esa doble condición -deportista de élite y médica- no fue un complemento anecdótico sino una seña de identidad. Durante los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19, Susana Rodríguez compaginó entrenamientos con su labor asistencial en la sanidad pública.

Aquella coherencia vital trascendió el ámbito deportivo y la llevó a la portada de la prestigiosa revista 'Time', que la retrató como símbolo de resiliencia, liderazgo y servicio público.

EL SALTO PARALÍMPICO: RÍO Y TOKIO

El estreno paralímpico llegó en Río de Janeiro 2016. Susana finalizó quinta en la prueba de triatlón, un resultado que confirmó que estaba en el camino correcto. El gran punto de inflexión se produciría en Tokio. En unos Juegos marcados por la pandemia y celebrados finalmente en 2021, Susana hizo historia al convertirse en la primera deportista española que competía en dos modalidades -atletismo y triatlón- en una misma edición paralímpica.

En triatlón, alcanzó el oro en la categoría PTVI. Un triunfo que no solo la situó en la cima mundial, sino que consolidó su figura como referente del deporte paralímpico español. No era una promesa: era una realidad sostenida.

El ciclo hacia París fue el más exigente de su carrera. En plena preparación, una aparatosa caída puso en serio riesgo su presencia en los Juegos. La recuperación fue larga, compleja y exigente. Física, pero sobre todo mental. Llegó a París sin margen, pero con la determinación intacta.

Y volvió a ganar. En la capital francesa, Susana dominó la prueba de principio a fin y se proclamó por segunda vez campeona paralímpica de triatlón PTVI. Lo hizo acompañada por su guía Sara Pérez, con quien había construido la sociedad deportiva durante el tramo final del ciclo olímpico.

"Lo más difícil no es ganar una vez. Es sostener el nivel cuando ya te conocen, cuando ya esperan de ti lo máximo", señaló Rodríguez, que mantiene una relación con Sara Pérez, exnadadora olímpica y triatleta de élite, construida desde la claridad de roles.

Sara Pérez aporta apoyo y precisión; Susana marca la estrategia, el ritmo competitivo y la ambición. "El guía es mis ojos en carrera. Pero las decisiones, el liderazgo y la responsabilidad son siempre mías", explicó Susana con naturalidad.

Más allá de las medallas, los reconocimientos institucionales han acompañado la trayectoria de Susana Rodríguez. En 2022 recibió el Premio Nacional del Deporte, convirtiéndose en la primera deportista con discapacidad en lograrlo. En 2024, Mattel la eligió como Barbie Role Model, creando una muñeca a su imagen para inspirar a niñas de todo el mundo con una historia real de esfuerzo y determinación.

Actuaimente, número uno del ranking mundial, sigue entrenándose con la misma exigencia que cuando empezó. No se detiene en balances ni en finales. Mira al futuro con la serenidad de quien sabe que el verdadero éxito no es una meta concreta, sino la capacidad de sostener un camino. "No se trata de ver más o menos. Se trata de saber hacia dónde corres", resumió.