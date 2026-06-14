Susana Rodríguez suma un nuevo oro y lidera a la Paratriarmada en el Europeo de Tarragona

Archivo - Susana Rodriguez junto a Sara Pérez en una competición - Europa Press/Contacto/Stephane Thomas - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La triatleta gallega Susana Rodríguez volvió a mostrar una vez más su carácter competitivo para, junto a Sara Pérez como guía, coronarse por séptima vez en su carrera campeona de Europa en la cita celebrada en Tarragona en la que España conquistó otro oro con Eva Moral y cuatro medallas más.

En la categoría para triatletas con discapacidad visual, Rodríguez, actual campeona paralímpica, volvió a ser imbatible para sus rivales pese a que hace nueve semanas que tuvo que pasar por el quirófano para solucionar una lesión de la banda iliotibial derecha.

Pero la gallega demostró una vez más que es capaz de dar lo mejor de sí mismo cuando llega la hora de competir y se impuso con un tiempo de 1:06:05, con casi dos minutos de ventaja (1:49) sobre la italiana Francesca Tarantello, una de sus grandes rivales.

Por su parte, Eva Moral también reeditó su título continental en la categoría de triatletas que compiten en silla de ruedas, donde fue la única participante, mientras que los medallistas paralímpicos en París 2024 Dani Molina y Nil Riudavets aportaron dos platas en PTS y PTS4 respectivamente, con el madrileño quedándose a 14 segundos del británico Henry Urand, y el balear, a 1:36 del francés Alexis Hanquinquant, gran favorito y rival a batir en su clase.

Finalmente, Héctor Catalá, con Diego Méntrida como guía, se colgó la medalla de bronce en la categoría de triatletas con discapacidad visual, mismo metal que consiguió la joven María Fuertes, que forma parte del Equipo de Promesas Paralímpicas CaixaBank, en la clase PTS5.