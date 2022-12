Támara Echegoyen se une a 'GUYOT environnement-Team Europe' en la próxima The Ocean Race

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La regatista española Támara Echegoyen, campeona olímpica en los Juegos de Londres 2012, se incorporará a la tripulación del equipo de bandera franco-alemana 'GUYOT environnement-Team Europe' en la próxima edición de The Ocean Race.

Con el fichaje de la gallega, los copatrones Benjamin Dutreux y Robert Stanjek completan su equipo de clase IMOCA, formado por regatistas provenientes de Francia (Benjamin Dutreux y Sébastien Simon), Alemania (Robert Stanjek y Phillip Kasüske) y Reino Unido (Annie Lush).

"El tiempo de preparación corre muy rápido. Por lo tanto, necesitamos a alguien que pueda incorporarse de inmediato. Con su experiencia en diferentes barcos, Támara podrá adaptarse directamente al IMOCA con foils. Conoce el Atlántico y el Océano Sur: una increíble ventaja cuando tengamos que navegar en las etapas largas, bien a bordo o bien brindando apoyo desde tierra", indicó Benjamin Dutreux.

Por su parte, Robert Stanjek explicó que Echegoyen refuerza aún más su filosofía de "construir un equipo con una amplia experiencia en navegación". "Además, la estructura humana en una tripulación es extremadamente importante. Annie Lush y Támara se conocen bien por su experiencia como rivales tanto en los Juegos Olímpicos como en The Ocean Race, en las que ambas conectaron", apuntó.

La regatista ourensana, de 38 años, se muestra ilusionada por volver a participar en The Ocean Race, después de su primera experiencia en 2017-18. "Estoy muy agradecida con el equipo por esta oportunidad. Es un placer trabajar y navegar con ellos. Me gusta mucho su mentalidad abierta para aprender los unos de los otros como equipo. Es uno de sus puntos fuertes. Tengo ganas de navegar juntos en la próxima The Ocean Race", afirmó.

Alicante será el puerto de salida de The Ocean Race; en aguas alicantinas se disputará la primera regata costera (in-port) el 8 de enero, mientras que la salida de la primera etapa tendrá lugar el 15 de enero.