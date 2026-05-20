Tebas, Garbajosa, Juan de Dios Crespo, NFL, NBA y F1 serán los protagonistas del ISDE Sports Convention 2026

El exfutbolista Marcelo Vieira, el esquiador Oriol Cardona, la triatleta paralímpica Susana Rodríguez y el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, recibirán este jueves los Premios ISC en la edición de 2026. - ISDE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, el abogado Juan de Dios Crespo y los árbitros del TAS Daniel Cravo y Kepa Larumbe, la NBA y la NFL y el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid serán los protagonistas, entre otros, de la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga.

Esta edición, que se celebra este jueves 21 de mayo en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), volverá a convertir a la capital de España en el epicentro mundial del debate y análisis sobre los retos que afronta a corto y medio plazo la industria y el derecho deportivos.

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en derecho deportivo, el ISC 2026 examinará asuntos como los Leading case del TAS; los nuevos formatos de competición como el proyecto de la NBA en Europa; Madrid como epicentro internacional en la organización de eventos; y la lucha contra la piratería audiovisual, y las ventajas y amenazas de la aplicación de la Inteligencia Artificial en el deporte de alto nivel.

El ISC 2026, se celebra en el año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán- Cortina, en los que la delegación española ha logrado, con tres medallas -un oro y dos bronces- , el mejor resultado de su historia, y el del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio y en el que España buscará su segundo título universal.

El congreso completará el amplio calendario de eventos que volverá a convertir a Madrid en el punto de referencia del deporte internacional junto a otros como, por tercer año consecutivo, la ceremonia de entrega de los Premios Laureus, considerados los Óscar del deporte; el reciente Mutua Madrid Open de tenis; el Open de España de golf; la Maratón de Madrid; la San Silvestre Vallecana; y el segundo partido de la liga regular de la temporada de la NFL en el Santiago Bernabéu, que enfrentará el 8 de noviembre a Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals.

Además, la capital de España acogerá, del 11 al 13 de septiembre, en el circuito urbano de MadRing en IFEMA el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 45 años después de la última vez que se disputó una carrera del 'gran circo' en el Jarama. El director general de este gran premio, Luis García Abad, repasará los últimos detalles en este ISC 2026 en la mesa 'Madrid Arena' junto al director de NFL España, Rafael de los Santos.

Igualmente, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, analizará los desafíos de la tecnología, la IA y la piratería en el deporte junto a la socia de Écija Cristina Villasante.

Más de 1.500 congresistas de cerca de 50 países participaron en la anterior edición del único congreso deportivo-jurídico internacional organizado por un centro universitario para analizar un sector, el deportivo, que empleó a 270.200 personas en España en 2025, un 6 por ciento más que el año anterior, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ISC

En la edición de 2026 se entregarán los premios ISC al exfutbolista Marcelo Vieira, ganador de cinco Ligas de Campeones y 6 Ligas, entre otros títulos, en sus 16 temporadas en el Real Madrid; al esquiador Oriol Cardona, oro y bronce en los Juegos de invierno de Milán- Cortina 2026; a la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, campeona en los Juegos de Tokyo 2020 y Paris 2024; y al presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa.

En anteriores ediciones recogieron el trofeo del ISC la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; los exfutbolistas Ronaldo Nazario, Luis Figo, Fernando Llorente y Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid; los exbaloncestistas Pau Gasol y Rudy Fernández; y la nadadora Teresa Perales y el exatleta Abel Antón.

También la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; la excampeona olímpica de bádminton Carolina Marín; y, entre otros, la excapitana de la selección española de rugby a siete Patricia García.

Los premiados en el ISC 2026 recibirán sus trofeos, fabricados y diseñados por la empresa valenciana The Medal Company, que ha trabajado con la NBA, Juegos Mediterráneos, RFEF y Mundiales de natación y baloncesto en España, en una ceremonia que estará presidida por el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig.

El VII ISDE Sports Convention cuenta con el patrocinio de LaLiga y la colaboración del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Écija, Fundación Sportium, Broseta, Iusport, Joma y la Asociación Española de Derecho Deportivo.