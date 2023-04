Archivo - The North Face invita a 'limpiar' el planeta con la iniciativa 'Clean Up Hikes'.

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de la multinacional de material deportivo The North Face, con motivo de la celebración del Día de la Tierra el próximo 22 de abril, está eliminando la mayor cantidad posible de residuos de materiales de un solo uso de distintos parajes naturales a través de la iniciativa 'Clean Up Hikes'.

A través de colaboraciones con organizaciones de toda Europa, el año pasado The North Face ayudó a las organizaciones asociadas a limpiar con éxito más de 4.500 kilómetros de espacios al aire libre, restaurando zonas enteras de montañas, senderos y hábitats naturales de contaminación.

Este año The North Face ofrece aún más oportunidades de proteger el medio ambiente con las 'Clean Up Hikes'. Cualquiera puede disponer del mapa online para encontrar una excursión en su zona con los deportistas, el Explorer Team de The North Face y las organizaciones benéficas.

Si no hay ninguna cerca, los interesados pueden presentar su propio equipo para participar introduciendo unos pocos datos para #SignUpToCleanUp.

Gracias a los eventos organizados, los equipos recibirán todo lo necesario para ayudar a recoger y eliminar los residuos, contribuyendo a proteger el planeta. Algunas de las organizaciones son Trash Free Trails (UK), Patron (DE), CleanALP (IT), Mountain Riders (FR) y Summit Foundation (CH).

Para la personas que deseen participar de la mano de los embajadores de la marca, las Clean Up Hikes también están organizadas por atletas de The North Face como Xavier de le Rue e Ida-Sophie Hegemann, además de integrantes del Explorer Team, Ben Ankobiah, Rene Claussnitzer y Petra Cola.

Además de las Clean Up Hikes, en colaboración con la marca que genera conciencia Are You Mad, The North Face restaurará la Reserva Natural Ripple en Dagenham, Londres. Actualmente está cerrada al público debido al volumen de residuos en la zona, se trabajará conjuntamente para limpiarla. Se restaurará el hábitat natural de los animales, se limpiará el terreno de los peligrosos plásticos de un solo uso que arruinan la biodiversidad para que la gente pueda explorar de nuevo el espacio.

"La sostenibilidad no es una campaña y el Día de la Tierra es sólo uno de los 365 que se celebra. The North Face tiene la responsabilidad de proteger todos nuestros espacios, garantizando que puedan ser explorados y disfrutados por las futuras generaciones", señala en un comunicado.

Por ello, la marca sigue comprometida con los objetivos basados en la ciencia para minimizar el impacto en el planeta. The North Face trabaja para fabricar todos sus productos con tejidos reciclados, regenerativos o renovables de origen responsable, ayudando a minimizar la huella medioambiental en el planeta.

De cara a los próximos 50 años, proteger el planeta y el medio ambiente es más importante que nunca, por lo que es fundamental reforzar los esfuerzos en materia de sostenibilidad e integrarlos en todas las facetas de la empresa, desde el diseño y la fabricación hasta la producción y el envasado.