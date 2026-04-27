'Tilakkhana II', 'Intrigue', 'Caro', 'Kine', 'Hydra-HM Hospitales' y 'Ginjol', ganadores de La Larga

'Intrigue', vencedor en la clase ORC 0 en La Larga de la Sandberg PalmaVela - MARÍA MUIÑA/SANDBERG PALMAVELA

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Tilakkhana II', en IRC; 'Intrigue', en ORC 0; 'Caro', en ORC 1; 'Kine', en ORC 2-3; 'Hydra-HM Hospitales', en ORC A2; y 'Ginjol', en Mini 6.50, se han proclamado este ganadores de sus respectivas clases de La Larga, la regata offshore de la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela.

En una regata de casi 300 millas por el archipiélago balear que ha reunido a 35 equipos en seis categorías, la flota se enfrentó a vientos muy favorables que propiciaron un inicio más rápido de lo esperado, hasta la prácticamente encalmada con la que tuvo que lidiar el grueso de la flota durante la madrugada de este lunes.

En la clase IRC, el 'Tilakkhana II' de Pascale Decaux, con un tiempo de 29 horas, 52 minutos y 31 segundos, se convirtió no solo en el primero en completar el trazado en tiempo real, sino también en ganador de su categoría, por delante del 'Luce Guida' de Jean-Michel Caye y el 'Liberty' de Carlo Pirzio, con Oisin O'Driscoll a la caña. Para el Wallycento, el barco de mayor eslora este año y que contó con la gallega Támara Echegoyen entre sus filas, esta ha sido su primera participación y su primera victoria en La Larga.

El siguiente en cruzar la línea de llegada fue el TP52 'Aproperties Blue Carbon de Toni Guiu (RCN Barcelona) a las 23.43 horas del domingo. En la general de ORC 0, sin embargo, el triunfo tras la compensación de tiempos fue para el Swan 56 'Intrigue' de Joaquín Verona, también del club barcelonés, que finalizó el recorrido de 230 millas tres horas más tarde. Por detrás, tercero fue el alemán 'Spirit' de August Kiermaier.

En ORC 1, el 'Caro' de Sven Heyden fue el vencedor con un tiempo de 37 horas y media. Le siguieron en la general el equipo local 'Expression of London' de Rob Conn y el 'Vertigo' de Robert in den Haak, segundo y tercero respectivamente.

Entre las divisiones que contaron con un trazado de poco más de 200 millas, la victoria en ORC 2-3, tras poco más de 37 horas de navegación, fue para el 'Kine' de Sean McCarter, que cruzó también en primera posición la línea de llegada poco después de las dos de la madrugada. El segundo y tercer puesto se lo repartieron dos barcos del RCN Palma: el 'Gudrun VIII' de Diego Colon, que fue segundo, y el 'Histolab' de José Juan Torres, que terminó tercero.

En ORC A2, que completó también el recorrido de 200 millas, hubo poco más de 16 minutos de diferencia en tiempo compensado entre el primero y el segundo clasificado. El 'Hydra-HM Hospitales' de Óscar Chaves (CN Balis) fue el vencedor, seguido del alemán 'Mia Gioia' de Martin Buck, patroneado por Yves de Block. El podio lo cerró el 'Modul' de Félix Comas (CNS Ponsa/CN Arenal).

Entre la flota de Mini 6.50, que se estrenó este año en La Larga completando el mismo recorrido que los ORC 0 y 1, la victoria fue para el 'Ginjol' de Felip Moll (CN Ciutadella) tras un ajustadísimo tramo final con el 'Magikarp' de Tomás Ruiz (Barcelona International Sailing Center), segundo a solo tres minutos. El podio lo completó el 'Loeiz' de Juan Olabarria (CN Laredo).