Tolón traslada a World Rugby que la candidatura para el Mundial 2035 reúne "todas las condiciones para ser un éxito"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibe en la sede del Ministerio a una delegación de World Rugby. - CSD

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibió este martes en la sede del Ministerio a una delegación de World Rugby encabezada por el CEO de la entidad, Alan Gilpin, a quien trasladó el respaldo del Gobierno de España a la candidatura de la Real Federación Española de Rugby (RFER) para organizar la Copa del Mundo masculina de 2035, la cual reúne "todas las condiciones" para ser "un éxito colectivo".

Tolón estuvo acompañada por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en un encuentro que ha permitido compartir con los dirigentes de World Rugby y el presidente de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen', el apoyo institucional que el Gobierno de España brinda a la candidatura.

"La candidatura de España reúne todas las condiciones para convertir esta Copa del Mundo en un éxito colectivo. Tenemos experiencia organizativa, infraestructuras de primer nivel y una ciudadanía que entiende el deporte como un espacio de encuentro, convivencia y celebración compartida", aseguró Tolón.

Durante la reunión se abordaron los avances de la candidatura española, así como las fortalezas organizativas, deportivas y de infraestructuras de España para albergar "uno de los mayores eventos deportivos del mundo", según un comunicado.

En ese sentido, la ministra destacó que la candidatura se concibe como "un proyecto estratégico" y reiteró la confianza del Gobierno en el potencial de España para acoger esta competición. Y recordó que en los próximos años España será sede de la final de la Champions masculina (2027), del Europeo de balonmano (2028), del Eurobasket (2029), la Copa de Mundo de fútbol (2030) y la Ryder Cup de golf (2031), entre otros.

Por su parte, Juan Carlos Martín 'Hansen', agradeció al Consejo de Ministros, al CSD y a todas las instituciones su apoyo a la candidatura. "Este es un proyecto diferencial, bueno para nuestro país. El rugby es un deporte con valores aprovechables y exportables no sólo a la comunidad del deporte sino a toda la sociedad. La Copa del Mundo de rugby es un hito importantísimo. Un evento descomunal, con un impacto enorme para la economía. Es por todo esto por lo que esta candidatura es un proyecto de país", subrayó.

En su intervención, el CEO de World Rugby, Alan Gilpin, manifestó que "es un placer estar en España y escuchar a España hablar de rugby", resaltando "el potencial para organizar un evento de la importancia de la Copa de Mundo de rugby" del país.

"A ello se suma la ambición y la calidad humana del equipo directivo de la Real Federación Española de Rugby para ser capaces de optar a la Copa del Mundo de 2035. La candidatura se construye con liderazgo, apoyo institucional y con un objetivo: el crecimiento global. Por eso, quiero agradecer a la ministra su apoyo a un deporte como el rugby", apuntó.

En el encuentro, también estuvieron presentes la secretaria general del Comité Olímpico Español (COE), Victoria Cabezas; y la directora general adjunta de Deportes, del Área Económico-Financiera y Proyectos del Comité Paralímpico Español (CPE), Silvia Mansilla. Por su parte, la delegación internacional estuvo integrada, además de por Alan Gilpin, por Nicola Alesbrook, directora de planificación de eventos de World Rugby; y por Michel Poussau, Chief Revenue Officer de la entidad.

Además, Valladolid acogerá del 29 al 31 de mayo las Finales de las Series Mundiales de Seven, cuya organización en 2026 y 2027 en España cuenta con el apoyo del Gobierno de España, a través de una subvención de 1,5 millones de euros concedida por el CSD a la RFER.