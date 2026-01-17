Tomás Guarino concluye decimoctavo en la final individual del Europeo de patinaje artístico

Archivo - Tomás Guarino - David Kirouac / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Tomás Guarino ha finalizado en decimoctava posición este sábado en la final individual masculina del Campeonato de Europa de patinaje artístico sobre hielo, que se está disputando en Sheffield (Reino Unido), después de cosechar un decimonoveno puesto en el programa libre.

El barcelonés, que el jueves se clasificó para su quinta final consecutiva de una cita continental al terminar decimoséptimo en el programa corto, saltó a la pista al más puro estilo Tony Manero y al son de temas de los Bee Yees como 'Stayin' Alive', 'How Deep Is Your Love' y 'You Should Be Dancing'.

El olímpico para Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, de 26 años y seis veces campeón de España, sufrió una caída en el triple axel, pero pudo recuperarse y ejecutar sin problemas el resto de la rutina para lograr una puntuación de 127,48, que unida a la del programa corto sumaron un total de 195,42.

El oro fue para el georgiano Nika Egadze, que arrasó en el programa largo (181,72) y cosechó 273,00 puntos totales, que le sirvieron para imponerse al italiano Matteo Rizzo (168,37, 256,37 en total), bronce en Kaunas 2024, y al checo Georgii Reshtenko (159,65, 238,27 en total).

Este mismo sábado volverán a competir, en la final de danza, las parejas españolas compuestas por Olivia Smart y Tim Dieck y por Sofía Val y Asaf Kazimov, que afrontarán la danza libre después de quedar décimos y decimoquintos, respectivamente, en el programa de danza rítmica.