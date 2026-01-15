Guarino pasa a la final tras ser decimoséptimo en el programa corto del Europeo de patinaje artístico sobre hielo

Tomás Guarino, durante una competición. - DAVID KIROUAC / ORANGE PICTURES / AFP7 / EUROPA PR

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La español Tomás Llorenç Guarino ha sido decimoséptimo este jueves en el programa corto masculino del Campeonato de Europa de patinaje artístico sobre hielo, que se está disputando en Sheffield (Reino Unido), y gracias a ello se ha metido en la final con programa largo del próximo sábado.

Sobre la pista del Utilita Arena, Guarino inauguró la participación de los hombres del equipo de España. Lo hizo con un programa inspirado en la película 'Los Minions' (2015) y que recibió 67,94 puntos a pesar de sufrir una caída al inicio, cuando ejecutaba un triple 'axel' corto de vuelta.

Con su remontada en los siguientes ejercicios, Guarino mejoró casi tres décimas la puntuación del programa corto que logró en 2025 durante el Europeo de Tallin (Estonia). De este modo, su puesto nº 17 le sirvió para estar entre los 24 patinadores que lucharán finalmente por las medallas.