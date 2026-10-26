Toni Bou celebra sus 40 títulos mundiales con una exhibición gratuita en Barcelona

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC), en la premier del Informe Plus '40 de 40' de Movistar Plus, que narra la trayectoria del 40 veces campeón del mundo de trial. - REPSOL

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto de trial Toni Bou celebrará sus 40 títulos mundiales con una exhibición gratuita y abierta a todos los públicos el próximo domingo 8 de noviembre en el Moll de la Marina de Barcelona, organizada por el equipo Repsol Honda HRC.

El equipo ha invitado a aficionados y medios de comunicación a un espectáculo que comenzará a las 16.00 horas --tras una recepción fijada a las 15.30 horas-- y que incluirá, además del show sobre la moto, una exposición conmemorativa en el camión de la escudería con equipaciones históricas, guantes, botas y cascos de ediciones especiales del deportista.

Asimismo, la organización habilitará una grada exclusiva con visibilidad privilegiada para los medios de comunicación acreditados, antes de la finalización del evento prevista para las 17.00 horas.