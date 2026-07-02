Archivo - Under Armour recauda más de 32.000 euros para la Fundación Cruyff con la Cursa El Corte Inglés. - PABLO EXPÓSITO - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 46 edición de la Cursa El Corte Inglés, celebrada el pasado 10 de mayo, ha alcanzado una recaudación récord de más de 32.000 euros gracias a la venta de 1.625 camisetas solidarias de la firma de moda deportiva Under Armour, que irán destinados a proyectos deportivos y de inclusión social para niños y jóvenes impulsados por la Fundación Cruyff.

La iniciativa ha vuelto a demostrar el carácter solidario de la cita y el firme compromiso de los corredores con una propuesta que convierte el deporte en una herramienta de transformación social.

Los fondos respaldarán programas deportivos y de inclusión que impulsa la Fundación Cruyfs, centrados en facilitar el acceso al deporte a niños y jóvenes, así como en fomentar la integración a través de su práctica.

Under Armour ha producido estas prendas de tejido técnico y de alta calidad, y cuyo diseño ha contado con una ilustración exclusiva de la artista Marina Capdevila. De esta forma, la Cursa El Corte Inglés y todos sus participantes han contribuido a seguir creando oportunidades para que el colectivo infantil y juvenil pueda beneficiarse de los valores educativos, integradores y sociales del deporte.