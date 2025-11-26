Uribes expondrá este jueves en el Senado el balance de gestión del CSD

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, durante un entenamiento de los Miami Dolphins de la NFL en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, comparecerá este jueves ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado para presentar las líneas generales de actuación del organismo y ofrecer el balance de gestión de la entidad, según un comunicado.

A partir de las 12.00 horas, Uribes detallará las principales políticas impulsadas desde 2018, en un contexto en el que el Gobierno de España ha destinado más de 2.100 millones de euros al desarrollo del sector deportivo, que representa un 3,3% del Producto Interior Bruto nacional y emplea a más de 250.000 personas, según datos publicados por el CSD.

En los últimos siete años, el CSD ha extendido su apoyo por todas las Comunidades Autónomas, lo que ha permitido "mejorar las instalaciones deportivas, promocionar la actividad física en zonas rurales o fomentar el turismo sostenible".

En este ciclo, el CSD también ha elevado el total de subvenciones a las federaciones deportivas españolas. Según el organismo, estas entidades han recibido más de 700 millones de euros en ayudas en los últimos siete años, canalizadas a través de convocatorias públicas y programas estratégicos.

Sólo en 2024 el CSD respaldó el modelo federativo con la concesión de 153 millones de euros en subvenciones, más del doble de lo que las federaciones deportivas nacionales percibieron en 2018 -73 millones-. Estos recursos contribuyen al "reconocimiento de los deportistas que integran los equipos y selecciones nacionales, a la modernización de las estructuras federativas y a la mejora de la preparación olímpica y paralímpica" de cara a Los Angeles 2028.

El presidente del CSD desgranará también las iniciativas destinadas a consolidar el deporte como una auténtica política de Estado, con un marcado compromiso con la igualdad, la inclusión y la buena gobernanza. Entre ellas, figuran la profesionalización del deporte femenino, la equiparación de premios por medalla entre deportistas olímpicos y paralímpicos y el impulso de los programas de acompañamiento a los deportistas de alto nivel con el fin de favorecer su desarrollo deportivo y académico a través de la carrera dual.

Uribes repasará también el apoyo del CSD a la organización de grandes eventos internacionales, una línea estratégica que permite proyectar la imagen de España como referente global en deporte, turismo y sostenibilidad.