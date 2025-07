Uribes ve en el Decálogo del CPE y CERMI "una buena guía en esa conciencia de que el deporte es un derecho"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, celebró la puesta en marcha por parte del Comité Paralímpico Español (CPE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) del Decálogo de la Agenda Política Paralímpica 2025-2028, "una buena guía en esa conciencia de que el deporte es un derecho".

El dirigente participó este martes en la apertura de una jornada en el Congreso de los Diputados para presentar este decálogo, una iniciativa conjunta de ambas entidades que tiene como objetivo impulsar de forma decidida el deporte de personas con discapacidad en el ámbito de las políticas públicas.

Uribes mostró su "satisfacción" por estar en un encuentro donde compartió mesa con Alberto Durán y Luis Cayo, respectivos presidentes del CPE y CERMI, "dos instituciones, junto a la Fundación ONCE, que son fundamentales en este proceso y que trabajan concienzudamente por los derechos fundamentales de todos y en singular de las personas con discapacidad". "Somos aliados en una lucha común por los derechos de las personas con discapacidad", subrayó.

El presidente del CSD recordó que "para entender hacia dónde" se dirigente, había que "ver de dónde" vienen, porque eso les va a "orientar". "La realidad de los últimos años en la lucha de los derechos para las personas con discapacidad es una lucha de éxito", advirtió, recalcando varias medidas, entre ellas "la conquista fundamental" de equiparar para París 2024 los premios en metálico las medallas para olímpicos y paralímpicos, algo que "con valor simbólico además del material".

"Tenemos que seguir trabajando en el reconocimiento del deporte como un derecho universal también de las personas con discapacidad. Queda mucho por hacer, estamos en el buen camino y este Decálogo es una buena guía en esa conciencia de que el deporte es un derecho", añadió Rodríguez Uribes.

Este admitió que en la Ley del Deporte "hay que introducir esa visión completa de la discapacidad para que la igualdad sea real y efectiva" y aseguró que era "urgente" que se aprueben las medidas fiscales para ayudar a las empresas privadas que apuestan por el deporte paralímpico y "sigan contribuyendo porque sin las aportaciones privadas no se llega".

El dirigente apeló igualmente a "seguir trabajando en la educación inclusiva en las escuelas para que el deporte forme parte de sus vidas", por dar "más visibilidad" o liderar una "mejor gobernanza", mientras que anunció que este mes se reunirá en la Sectorial del Deporte con las Comunidades Autónomas donde "uno de los puntos de esa mesa será el deporte inclusivo".

ALBERTO DURÁN:

Por su parte, Alberto Durán reiteró que "la discapacidad es una realidad transversal" y que hay que tener "una visión global" de ella. "El deporte es importante para toda la población, con y sin discapacidad, y con discapacidad más si cabe porque es un elemento de reenganche con la vida normalizada y un generador de autonomía", remarcó.

El máximo mandatario del CPE también apuntó lo importante del deporte como "elemento de transformación social". "Cuando vemos a las personas con discapacidad haciendo deporte en nuestro barrio nos están, de alguna manera, haciendo una llamada, y en unos Juegos Paralímpicos esa llamada se socializa aún más. Por eso, el CERMI ve en el CPE una herramienta para mover conciencias y nosotros vemos en él un aliado con enorme experiencia y capacidad", manifestó.

Durán aprovechó su presencia en el Congreso para reclamar el "apoyo fiscal" y que las empresas que forman parte del Plan ADOP tenga "beneficio fiscal", algo que se debe votar en el Senado. "Si la política no sirve para arreglar las cosas o mantenerlas como se han desarrollado positivamente, eso genera desafección en la sociedad civil. Hago un llamamiento para que el deporte paralímpico pueda seguir siendo un abrelatas mental de transformación social y que los deportistas tengan las ayudas que se merecen. Los deportistas se lo merecen y los poderes públicos deben ayudar algo que la sociedad además quiere", sentenció.

EL CERMI RECUERDA QUE "SI ALGUIEN QUEDA EXCLUIDO, ESTÁ DISCRIMINADO"

Luis Cayo, presidente del CERMI, celebró estar en el Congreso para presentar este Decálogo por ser "el escenario más propicio para hacer incidencia política". "El deporte no puede ser ajeno a esta incidencia política porque es bien social y personal de primera magnitud y si alguien queda excluido, alguien está discriminado", expresó.

El dirigente se refirió a "la alianza" con el CPE o la puesta en marcha hace unos años del Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad, "una radiografía completa sobre un ámbito que tiene relevancia social y donde se ponen en contraste todas las cuestiones y se intenta que eso sirva para fundamentar una política pública que comprende decisiones legislativas decisiones normativas".

Cayo resaltó que este decálogo trata de "muchos aspectos que no son estrictamente deportivos que si no se resuelven, no se deciden o no se actúa, no se puede permitir la expansión del deporte de personas con discapacidad". "Hay un sinfín de ámbitos donde hay que tomar decisiones para que el deporte con personas con discapacidad avance y este es la razón y el motivo de este decálogo", ahondó.

Además, le consta "el esfuerzo enorme" para que se aprueba "el marco fiscal favorable para las empresas que apoyan el deporte paralímpico" y pidió al Senado "altura de miras" y que "interprete las normas como dice el Código Civil y de acuerdo a la realidad social". "Y si no prospera que se encuentre otra vía para reconocer esta ayuda como acontecimiento de excepcional interés también de ámbito fiscal", concluyó.

Posteriormente, se presentaron algunas líneas de este Decálogo de la Agenda Política Paralímpica 2025-2028, una batería de propuestas de acción conjunta del CPE y el CERMI para el impulso del deporte de personas con discapacidad en España y partiendo de la revisión del deporte como derecho irrenunciable para todas las personas y cuyo objetivo es la búsqueda de la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva, que no existe realmente en este momento.

Este documento viene a complementar una Ley del Deporte, que hace hincapié de forma muy clara en medidas en favor del deporte de personas con discapacidad, pero que "no puede ser más que el punto de partida para implementar una batería de actuaciones y desarrollo normativo que luchen por paliar la situación de gran desventaja".

Presentado por Luis Leardy, director de Comunicación del CPE, este decálogo aborda las distintas áreas temáticas que suponen barreras a la consecución de esa igualdad en el acceso al deporte y plantean también líneas de actuación concretas en ámbitos como el institucional, medidas de accesibilidad, marco fiscal, igualdad de los derechos de los deportistas con y sin discapacidad, inclusión, planes específicos y la consolidación del seguro deportivo.