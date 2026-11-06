Víctor Navajas: "Los españoles también valemos para el fútbol americano"

Víctor Navajas, jugador de los Madrid Capitals - VIAGOGO

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctor Navajas, jugador de los Madrid Capitals considera que el regreso de la NFL a España "es una bendición" y que, entre otras cosas, "hará que la gente no llame rugby al fútbol americano", y además tiene claro que "los españoles también valen" para este deporte.

"Es una bendición que la NFL vuelva otra vez. Cuando vino la primera vez dije 'esto va a pegar un petardazo' porque siempre que viene la Super Bowl con tu equipo hay un 'boom' increíble. Esta expansión también es gracias a eventos como el que ha hecho hoy Viagogo, donde te da la oportunidad de ver y entender este gran deporte. Es una maravilla", expresó Navajas en declaraciones a Europa Press tras el evento organizado por Viagogo y Madrid Capitals, un club fundado en 2010 en la Comunidad de Madrid y dedicado al desarrollo del fútbol americano en todas sus modalidades, tal y como indica en su página web.

Y es que el jugador de los Madrid Capitals aseguró que la vuelta de la NFL a España ha despertado "un mayor interés por el fútbol americano, con más aficionados, 'podcasts' y eventos". "Esto ayuda a que la gente aprenda un poco y deje de llamar rugby al fútbol americano", señaló.

Por ello, resulta "importante" conocer las diferencias entre ambos deportes y pese a que desde fuera pueda parecer un deporte agresivo, Navajas destacó que el fútbol americano "es totalmente inclusivo, sin importar el peso ni la estatura". "No importa porque hay una posición para todo el mundo, da igual tu complexión física. Por eso me gusta tanto este deporte, también te puedes relacionar con todo el mundo y no hay ningún tipo de estigma social", manifestó.

Asimismo, dejó claro que su modalidad, con mucho contacto físico, "no es tan lesiva, aunque sí pueden producirse lesiones cuando las cosas se hacen mal". "Cuando cruzas tu casco en la trayectoria del corredor, cuando doblas tu espalda, si en vez de bajar el culo bajas el lomo, ahí es cuando ocurren lesiones. Hay otras que sí son desafortunadas, pero si haces tu técnica, bajas la cadera, pones el pie bien y golpeas con el hombro, normalmente no tiene por qué pasar nada", matizó.

Navajas, acostumbrado a realizar placajes, consideró "importante controlar el cuerpo" cuando se realiza uno. "En televisión parece mucho, pero los golpes no son para tanto porque llevamos protecciones que amortiguan los impactos", apuntó.

Otra de las grandes noticias que recibió el fútbol americano es la inclusión del flag football al programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Ha sido un 'boom' buenísimo. Ser disciplina olímpica es lo mejor que le ha podido pasar, incluso más que la llegada de la NFL", aseveró. "El flag football es muchísimo más accesible y no es tan caro, lo único que necesitas es un campo, banderines y un balón", continuó.

"LOS ESPAÑOLES TAMBIÉN VALEMOS PARA ESTO"

En el plano personal, el de Madrid Capitals no suele fijarse "en los detalles de las jugadas de los partidos de la NFL", ni trata de reproducirlas, en gran parte porque juegan con "reglas distintas". "Las reglas no son las mismas con las que jugamos porque nosotros seguimos las de la liga universitaria de Estados Unidos", aclaró.

Unos de los problemas que afronta el fútbol americano de España es que, al no ser una actividad profesional para la mayoría de los jugadores, no pueden dedicarse exclusivamente. Por ello, resulta complicado reunir a toda la plantilla en los entrenamientos. "Cuando llegan los partidos viene más gente. Eso hace que haya un buen trabajo en los entrenadores, ya que hay uno para el ataque, otro para la defensa, dos especiales para los linieros defensivos y ofensivos y son quienes hacen una táctica individual en el calentamiento antes del partido", detalló.

Por último, Navajas auguró "un futuro muy bueno" para el fútbol americano en España, en el que "habrá más fichas y niños aprendiendo a jugar desde más pequeños". "Significará que los mejores jugadores puedan irse a Estados Unidos para representar a España", opinó. Como ejemplo, mencionó el caso de Diego Paz. "Se ha formado aquí y le han invitado directamente a la NFL. Eso es de lo más top que se ha conseguido en este país", ejemplificó.

"Es verdad que pierdes un jugador, pero ganas visibilidad y reconocimiento. Los españoles también valemos para esto y lo que queremos demostrar. Las chicas -campeonas de Europa en 2024- ya lo han demostrado y ahora los chicos se están preparando para ello", sentenció.