Xammar y Cardona, bronce en el Europeo de 470

Los españoles Xammar y Cardona se cuelgan el bronce en el Europeo de 470 - PROW MEDIA

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tripulación española formada por Jordi Xammar y Marta Cardona se colgó el bronce en el Europeo de 470, que terminó este sábado en aguas de Vilamoura (Portugal), a solo un punto de la plata.

Xammar (RCN Barcelona) y Cardona (CN Arenal), vigentes campeones del mundo y defensores del título europeo, se mantuvieron durante toda la semana en los puestos de cabeza de la clasificación, aunque en la Medal Race final este sábado el oro quedó algo lejos.

Tras las dos regatas decisivas entre las diez mejores tripulaciones del campeonato, el equipo español aseguró el tercer puesto del podio continental. "Ha sido un Europeo con una flota muy competitiva y con mucha presión y estamos satisfechos con este bronce. En las Medal Series hemos hecho una muy buena estrategia y estábamos muy conectados con el viento y con la velocidad del barco, así que el balance es muy positivo", dijo Marta Cardona en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela.

La tripulación catalano-balear piensa ya en el Mundial de agosto, en Japón. Además, Silvia Mas (CN Arenal) y Alejandro "Tano" de Maqua (CN El Balís) terminaron en quinta posición absoluta después de adjudicarse la última manga, su mejor resultado internacional desde que comenzaron a navegar juntos hace apenas unos meses.

"Estamos muy satisfechos y las sensaciones han sido muy buenas, así que de aquí ya hacia arriba todo", apuntó el catalán. El título fue para los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, mientras que los italianos Giacomo Ferrari y Alessandra Dubbini fueron plata.