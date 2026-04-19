La XIII Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer reúne a 35.000 personas en una gran marea solidaria

La XIII Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer reúne cerca de 35.000 personas en una gran marea solidaria - CARRERA AECC

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid se volcó este domingo con la XIII edición de la Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid, donde cerca de 35.000 participantes consolidaron a esta jornada como una de las mayores movilizaciones sociales y deportivas de la ciudad.

Bajo el lema 'Demos un paso más', una marea solidaria recorrió las calles de la capital por el compromiso y el apoyo a pacientes, familiares e investigadores. Deportistas, ciudadanos, profesionales sanitarios y representantes institucionales se unieron con un objetivo común: avanzar frente al cáncer.

Los cortes de cinta de las carreras contaron con la presencia institucional de Ramón Reyes y Jaime Salaverri, presidentes de la Asociación Española Contra el Cáncer nacional y en Madrid, respectivamente, y numerosos consejeros de la Asociación.

También participaron Eva Ortega Paíno, secretaria general de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; José Fernández Sánchez, delegado del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Celia García Menéndez, directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Cayetana Hernández de la Riva, concejala presidenta del distrito de Salamanca; Yolanda Estrada, concejala presidenta del distrito de Chamartín, y Jaime González Taboada, concejal presidente del distrito de Chamberí.

La cita contó con la presencia de deportistas profesionales y rostros conocidos como la medallista olímpica Ana Alonso Rodríguez, la tenista Paula Badosa, Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz, Julia Medina, María Gómez, Mar Amate o Javi Nieves.

Durante la jornada, también se puso en valor el papel del ejercicio físico como herramienta clave en el bienestar de los pacientes oncológicos, así como la importancia de seguir impulsando la investigación científica para mejorar los tratamientos y avanzar hacia la curación.

"Este enorme apoyo nos llena de orgullo, y nos ayuda a visibilizar la importancia de humanizar el proceso oncológico, porque el cáncer no solo afecta a la salud física, sino que tiene también un gran impacto emocional y social. Esta carrera también nos ayuda a poder recaudar fondos para seguir trabajando con un modelo de atención integral centrado en la persona, en su dignidad y en su bienestar, y a seguir investigando", dijo Jaime Salaverri, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid.

Por su parte, Ramón Reyes, presidente nacional de la Asociación, recalcó los casi 35.000 pasos que se sumaron esta mañana de domingo. "Estamos dando un paso más en investigación en cáncer, un paso más en garantizar una atención más humana y un paso más fijando el ejercicio físico como hábito de vida saludable para mejorar la salud y contribuir a la prevención", afirmó.

Además, Pedro Azagra, CEO de Iberdrola, patrocinador principal del evento, puso en valor "los más de diez años de colaboración estrecha e ininterrumpida" de la compañía con la Asociación Española contra el Cáncer. "En Iberdrola creemos que nuestro papel va más allá de la actividad empresarial, y nos implicamos de manera activa y responsable con las personas y la sociedad. Es muy emocionante comprobar lo lejos podemos llegar cuando trabajamos juntos en una causa tan relevante como la lucha contra el cáncer", dijo.

Uno de los grandes momentos de la mañana se vivió cuando Javier Martínez cruzó la línea de meta en primera posición general en la carrera de 10 kilómetros. El segundo en entrar fue Gabriel Muñoz y completó el podio Sergio Jiménez. La ganadora en la categoría femenina fue Ivana Zagorac con Claudia Jalón repitiendo podio y Laura López en el tercer puesto. En la prueba de 4.5 kms, vencieron Florencio Arroba y Laura Molina.

La presencia de pacientes y supervivientes entre los corredores (incluido el grupo de pacientes oncológicos de la Unidad de Ejercicio físico Oncológico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid) fue otro de los momentos más emotivos del día, simbolizando la esperanza, la superación y la importancia del apoyo social.

Tal y como recordó la AECC, la recaudación obtenida permitirá seguir impulsando proyectos de investigación oncológica, así como programas de atención integral dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer.