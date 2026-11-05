Zac Taylor: "Animo a los aficionados españoles a lucir con orgullo los colores de los Bengals"

Zac Taylor, entrenador de los Cincinnati Bengals, en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - NFL ESPAÑA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador principal de los Cincinnati Bengals, Zac Taylor, celebró estar en "una ciudad preciosa" como Madrid y tener "la oportunidad" de poder jugar este domingo ante los Atlanta Falcons en el Estadio Santiago Bernabéu, y aprovechó para animar a los aficionados españoles "a lucir con orgullo los colores" de su equipo y lanzar su "grito de guerra' por las calles.

"Todo el equipo tiene una identidad propia. Nuestros colores destacan; para mí, nuestro logotipo es icónico y me encanta verlo por todo el mundo. Por eso, animo a los aficionados españoles a que compren todo el equipamiento de los Bengals que puedan y lo luzcan con orgullo", señaló Zac Taylor en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Además, pidió que se unen con el 'Who Dey', su icónico "grito de guerra". "Pueden usarlo por toda España, por todo Madrid, y nosotros responderemos con un 'Who Dey'. Hagamos que todo el mundo en España lo grite, sería fantástico que lo hicieran cada vez que vean a alguien vestido de naranja o negro", añadió.

El entrenador de los Bengals se mostró feliz de poder jugar en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, un equipo que "tiene muchísima historia". "Es genial que tengamos esta oportunidad; quizá sea la única vez que podamos conocer un estadio así, con toda su tradición futbolística. Lo viviremos al máximo y lo disfrutaremos", indicó.

"He estado recorriendo las instalaciones donde entrena la selección nacional; es fantástico poder disfrutar de cosas así", añadió Taylor, que sabe que "España ganó la Copa del Mundo" y que este es "un país muy futbolero". "El fútbol es su deporte número uno. No estoy del todo seguro de cuánto saben aún sobre nuestro deporte, espero que aprendan mucho al respecto esta semana. Es un deporte divertido", sostuvo.

El técnico considera Madrid "una ciudad preciosa" y tiene "ganas de conocerla un poco más en los próximos días". "Supongo que cada uno habrá tenido su propia experiencia. En algunos casos, están totalmente centrados en el fútbol, pero el miércoles tuvieron la oportunidad de pasear, cenar y disfrutar de todo lo que ofrece Madrid. Imagino que la mayoría lo hizo", expresó sobre sus jugadores.

Sobre el hecho de jugar en España, opinó que "quizás, para los aficionados que no están familiarizados con el deporte, entender el sistema de puntuación pueda resultar un poco complicado al principio". "Pero, aun así, hay muchas ocasiones para celebrar; incluso cuando el equipo rival anota o realiza una jugada espectacular, siempre hay motivos para animar como cuando la defensa logra un 'sack' (derribo al 'quarterback' o una parada clave en tercera oportunidad, y luego salen al campo nuestros especialistas", recordó.

"Creo que expandir nuestro deporte a nivel internacional es lo correcto. Considero que, una vez que la gente lo entiende, resulta muy divertido de ver. También me entusiasma hacer crecer a los Bengals, lo valoro muchísimo. Es parte de lo que significa formar parte de la NFL. Creo que es fundamental hacer crecer este deporte y fortalecer la marca de los Bengals. Disfruto mucho estando aquí sentado y dedicándome a ello", confesó Taylor.

Taylor fue preguntado por algún consejo a los entrenadores españoles de fútbol americano. "Creo que todo se reduce a los fundamentos; hay que centrarse en ellos. Hoy en día existen muchas herramientas y recursos para aprender esa parte del juego. Muchos entrenadores estadounidenses han venido a Europa y han contribuido al crecimiento de este deporte. Por eso, empezar desde la base es el camino correcto: enseñar los fundamentos básicos del fútbol americano y, a partir de ahí, desarrollar el esquema de juego. Ese sería mi mejor consejo", recalcó.

El entrenador de los Bengals detalló que están "haciendo todo lo posible" para prepararse para este partido lejos de su país y mantener su "rutina habitual, para que los jugadores sigan escuchando lo mismo de siempre y mantengan su ritmo semanal". "Por eso vinimos con tanta antelación: para asegurarnos de llegar en las mejores condiciones posibles al día del partido", agregó.

"El horario y la alimentación son las dos prioridades principales. El sueño, en cambio, es algo que no puedo controlar. Les hemos proporcionado a los jugadores toda la información necesaria sobre cómo dormir durante el vuelo y cuándo deberían hacerlo; pero, al fin y al cabo, es algo que requiere disciplina por su parte y que deben gestionar de la mejor manera posible", puntualizó el entrenador sobre la adaptación al 'jet lag'.

En lo deportivo, tienen el "objetivo principal de seguir mejorando a lo largo de la temporada". Es evidente que todavía no hemos logrado completar un partido, de principio a fin, al nivel que sabemos que podemos alcanzar", remarcó.

"El hecho de estar donde estamos ahora, con todas las oportunidades aún por delante, es algo positivo. Los chicos están trabajando muy bien; me gusta su actitud y su mentalidad actual. Ahora, el objetivo es esforzarnos al máximo para ofrecer nuestra mejor versión el domingo", resaltó sobre el actual momento de forma de su equipo, segundo con un balance de 5-2 en la División Norte de la Conferencia Americana

Ahora, buscarán en el Bernabéu la cuarta victoria consecutiva en su choque contra "un equipo realmente bueno y muy bien equilibrado en todas las facetas" como los Atlanta Falcons. "Obviamente, su corredor (Bijan Roinson) es uno de los más peligrosos de toda la liga. Y son capaces de articular gran parte de su juego en torno a él, algo que Kevin (Stefanski, entrenador de los Falcons), siempre ha gestionado de maravilla-, apoyándose tanto en él como en el resto de los jugadores", analizó.

"Además, Michael (Penix Jr, 'quarterback') hace un trabajo excelente manejando el balón y lanzando pases precisos, Drake London es un receptor extraordinario. En definitiva, tienen muchas armas y un buen esquema táctico. Por eso, hay que estar preparado para una gran variedad de recursos con los que pueden atacarte", ahondó.

Taylor no esconde que su división "siempre ha sido muy reñida". "La situación actual no es distinta; todos los equipos están ahí, y todavía nos quedan muchos partidos clave por disputar. Este encuentro contra Atlanta, fuera de casa, es fundamental, pero nuestra división siempre será difícil. Todo suele decidirse a finales de diciembre, y nuestro objetivo siempre ha sido salir bien parados de esta situación", manifestó. "Este partido cuenta igual que todos los demás. Sería imperdonable que hiciéramos algo fuera de lugar y no estuviéramos preparados", advirtió.