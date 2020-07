'Abanderados del Esfuerzo', el documental que enseña el impacto del coronavirus en la preparación olímpica

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid acogió este jueves la presentación del documental 'Abanderados del Esfuerzo', una cinta que recoge la historia de siete deportistas españoles y cómo les afectó la crisis sanitaria de la COVID-19, en plena preparación para los Juegos de Tokio 2020.

"'Abanderados del Esfuerzo' es mucho más que un documental. Es la visualización de un sueño, la demostración de cómo cuando hay proyectos e ilusiones y se pone toda la dedicación, profesionalidad e ilusión, no hay reto ni desafío que no se pueda vencer, ni meta a la que no se pueda llegar", dijo el presidente del COE, Alejandro Blanco, durante el estreno.

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad que preside Juan Roig e impulsora del Proyecto FER (Foment d'Esportistes amb Reptes), hizo posible este proyecto gracias a un programa que concede ayudas económicas y visibilidad a deportistas valencianos. Los siete protagonistas del documental son nacidos en la Comunitat Valenciana y pertenecen al Proyecto FER.

Raúl Martínez (taekwondo), Jorge Ureña (atletismo), Lidón Muñoz (natación), Héctor Catalá (paratriatlón), Ana Pérez Box (judo), Liliana Fernández (vóley playa) y Néstor Abad (gimnasia artística) son esos 'abanderados del esfuerzo'.

La cinta arranca con la ilusión y el reto de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el horizonte, y con la preparación de todos ellos para el mayor evento deportivo del mundo. De repente, surge la grave crisis del coronavirus, que detiene todo, incluido el deporte. Así, los atletas conocen el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para el verano de 2021.

El documental vive con los deportistas esos duros momentos, refleja cómo son capaces de reinventarse durante el confinamiento y volver a los entrenamientos. Blanco estuvo acompañado en la presentación de muchos presidentes de federaciones nacionales y seis de los siete protagonistas, todos menos Héctor Catalá, además de la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, y Juanjo López, director del documental.

La productora 'La Caña Brothers tuvo que cambiar el planteamiento inicial del documental ya que el coronavirus les pilló ya rodando. La puesta de largo del este documental culminará con la emisión a través de Teledeporte, canal temático deportivo de Televisión Española, a partir de las 22.00 horas. En las próximas semanas, será difundido a través de otras plataformas.

"Cuando comenzamos las grabaciones comenzaron en 2019, todavía ni intuíamos la que se nos venía encima. Cuando estalló el COVID-19, fue una sacudida en el ánimo de todos y el posterior anuncio del retraso de los Juegos Olímpicos hasta 2021, un mazazo más. Pese a todo, en lugar de cancelar la grabación, decidimos tirar adelante con el proyecto. Nos parecía una experiencia única de documentar gráficamente un momento histórico en la vida no ya solo de los deportistas, sino de todos nosotros", dijo Elena Tejedor.