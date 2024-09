Adiaratou Iglesias: "La experiencia de Tokio me da un poco de tranquilidad, pero me exige un poco más"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Adiaratou Iglesias está viviendo los Juegos Paralímpicos de París como si fueran sus "primeros" pese a haber debutado en los de Tokio, donde consiguió un oro y una plata, pero donde no pudo estar acompañada por su familia ni por el público en las gradas, algo que sí podrá disfrutar en la capital gala, y tiene claro que ya no ser debutante le proporciona "tranquilidad", pero que las dos medallas también le exigen "un poco más".

"Estoy viviendo estos Juegos como si fueran mis primeros", declaró Adiaratou Iglesias en una entrevista con Europa Press tras la despedida del Equipo Paralímpico Español antes de poner rumbo a París para disputar los Juegos donde debutará este martes en las series de los 100 metros T13 para deportistas con discapacidad visual donde es la actual campeona.

La española, que también competirá en los 400 donde fue plata en 2021, anunció que estará acompañada en las gradas por su madre, su tío, la mujer de su tío y sus primas, y eso le va a dar "un plus". "El hecho de que estén ahí y que me apoyen si sale bien o mal, para mí es muy importante", afirmó.

La velocista reconoció que llega "bien física y mentalmente", y que su objetivo es "llegar a la competición y pasar las rondas". "Una vez que esté ahí dentro nadie me va a parar", advirtió Iglesias, que no está preocupada por las condiciones metereológicas, aunque es consciente de que "el clima afecta a la hora de entrenar".

"Nosotros no estamos teniendo eso en cuenta porque yo vivo aquí en Madrid. Las condiciones son las que hay, son iguales para todo el mundo. Obviamente rezamos para que haya buen tiempo y que pase lo que Dios quiera, pero a mí, sinceramente, me da igual el tiempo que haga. Yo compito llueva, truene o lo que sea, a mí eso no me afecta", expresó.

La gallega considera que la experiencia adquirida en Tokio le da "un poco de tranquilidad", pero, que al mismo tiempo, le hace exigirse "un poco más" también. "Vas como un poco ignorante a tus primeros Juegos, no sabes lo que vas a hacer y, una vez ya sabes lo que es, te exiges mucho. Eso es lo que nos pasa a los deportistas, pero eso ya entra en nuestro papel de deportista", describió.

La nacida en Bamako (Mali) no quiere "dar por hecho" que deportistas medallistas en Tokio como ella, lo serán también en París, aunque sabe que "una persona que ha cogido medalla en los anteriores Juegos, obviamente tiene más probabilidades de volver a ganar".

Por ello, la atleta paralímpica pidió, que si no sucede, "sigan" animándola y apoyándola, y que "no haya críticas". "Los deportistas hemos trabajado durante tres años para unos Juegos y al final los que más sufren somos los deportistas", señaló.

La doble medallista paralímpica destacó "el hecho de hacer piña" que vivirá junto con el resto de deportistas españoles en la Villa, una sensación que en Tokio no pudo vivir a consecuencia de las restricciones por la pandemia de Covid-19. "Estuvimos divididos por deporte y no nos podíamos juntar con otros deportes. Eso es fundamental porque vamos a hacer aún más piña y yo creo que el apoyo de los compañeros va a ser importantísimo", concluyó.