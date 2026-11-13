Alejandro Blanco: "Para quitarle la final del Mundial a España me lo tienes que explicar despacio"

Archivo - Alejandro Blanco - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El presidente del COE ve muy claros los argumentos y confía en la decisión favorable de la FIFA

"No estaba en mi cabeza presentarme al ANOC, es la apuesta de Europa y América, y luego más comités en el mundo"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, explicó este jueves su decisión de presentarse a las elecciones de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) "impulsado" y como "la apuesta" de Europa y América, al tiempo que se mostró muy convencido de la elección de España como sede para la final de la Copa del Mundo 2030 de fútbol.

"No estaba en mi cabeza presentarme a la presidencia de ANOC. Impulsado por Europa y América, y después de tener una reunión larga con la presidenta, decidí dar el paso y creo que han pensado en mí", dijo Blanco en una entrevista a Radiogaceta de los Deportes, de Radio Nacional de España (RNE), que recoge Europa Press.

"Digo han pensado porque es la promoción que hace Europa y América, la apuesta, y luego ya más comités olímpicos del mundo que por la gestión y por la experiencia y por todo lo que significa el deporte español, me dan esa oportunidad de intentar llevar todo lo que hemos hecho aquí y todo lo que pienso del olimpismo a nivel mundial", añadió de cara a las elecciones del 8 de diciembre.

Blanco tendrá como rival en esos comicios que se celebrarán en Hong Kong a Mustapha Berraf. "A ver si tenemos suerte, nos estamos preparando como una competición. Luego cuando se abran las urnas y salgan las papeletas veremos si hemos hecho el camino en la dirección adecuada o si mi amigo Mustapha Berraf saca más votos que yo. Si es así, aplaudirle y el deporte continúa, y el movimiento olímpico es mucho más importante que mi elección", dijo.

Por otro lado, el presidente del COE repasó la buena salud del deporte español, a mitad del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. "Yo creo que el deporte español es clave de éxito y sin ninguna duda es un gran referente para la sociedad española y para el deporte mundial", afirmó. Blanco destacó la clasificación ya del conjunto femenino de gimnasia rítmica, del nivel que siempre dan los equipos, y del talento emergente que se ve también estos días en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, pese a que el "deporte cambia". "En el futuro el deporte ocupará en la sociedad, un espacio mucho más grande que ahora, pero no en la sociedad española, la sociedad mundial", afirmó, sobre buscar huecos en otros países.

Por otro lado, el dirigente del COE, responsable del grupo de trabajo de coordinación de la Copa del Mundo 2030 de fútbol, fue preguntado por la gran incógnita de qué país acogerá la final de dicho torneo. "Sería un Mundial incompleto en mi opinión, si mañana el país que encabeza la candidatura, que es España, con Portugal, que luego se añade Marruecos, el país que va a tener más sedes, el país en el que se van a jugar más encuentros, no celebrase el partido de apertura ni el partido de clausura", aseveró.

"Yo creo que podríamos hablar de todo, respetar las decisiones que tiene que tomar FIFA, pero yo creo que España tiene que luchar denodadamente y sin descanso, sin desmayo, para que la final se celebre en España. Somos el país que encabeza la candidatura, somos campeones del mundo en chicos y en chicas, tenemos el mejor fútbol del mundo, hombre, para quitarle la final a España me lo tienes que explicar despacio", añadió.

Blanco insistió en que España tiene que convencer a la FIFA, y confió en que el organismo que rige el fútbol mundial lo entienda fácilmente. "No creo que sea solo un trabajo que hace la Federación, que por cierto lo está haciendo muy bien con Rafael Louzán al frente. Esto es un trabajo de gobierno, es decir, nosotros no podemos renunciar a esa final. En mi cabeza, entre un millón de posibilidades no hay ninguna que no tengamos la final y eso es lo que hay que explicarle a FIFA", apuntó.

"Es verdad que la decisión final la tiene FIFA, pero no es menos cierto que una vez que tienes la organización de un Mundial tú tienes también muchas características. No podemos mostrar señal de debilidad que la final se tiene que hacer en España. No he encontrado a nadie en las reuniones que hemos tenido nosotros, nadie que dude de que la final se tiene que hacer en España. Infantino conoce muy bien el fútbol y España, y no tengo ninguna duda", zanjó.