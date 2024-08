Alfonso Cabello: "Este bronce es un regalo, hace año y medio no podía montar en bici"

"No es justo, ni para los C4 ni para los C5, que se aplique un factor matemático que la UCI o el IPC se inventan", lamenta



PARIS, 30 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El ciclista español Alfonso Cabello aseguró que la medalla de bronce conquistada este viernes en el kilómetro contrarreloj C4-5 era "un regalo" porque "hace año y medio" no podía subirse a una bicicleta ni sabía lo que iba a pasar con su futuro deportiva, al tiempo que fue crítico con el factor matemático que "la UCI y el IPC se inventan y que no es justo ni para los C4 ni para los C5".

"Este bronce me deja un sabor muy, muy dulce. La verdad que para mí es un regalo estar aquí, hace año y medio no podía montar en bici y si el jueves me hubiesen dicho si firmaba el tiempo que he hecho tanto en clasificatoria como en final lo hubiese firmado", remarcó Cabello ante los medios en el Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines.

El cordobés resaltó que han estado los tres medallistas "en un pañuelo". "Eso es lo bonito del deporte. A veces se inclina la balanza para un lado y a veces para otro. Aún así, estoy muy contento de este bronce. Para mí es súpersatisfactorio estar durante cuatro Juegos consecutivos subirme al podio de un kilómetro contrarreloj. Creo que es de valorar y así lo hago", indicó.

Sin embargo, tuvo una crítica por la condición del campeón, el australiano Korey Boddington, clasificado como C4 y al que se le aplica un factor reductor de casi un segundo. "Me parece súperinjusto, y ya que estáis todos aquí, me gustaría lanzar un llamamiento y que se escuchase en todos sitios", advirtió el andaluz.

"Es que no es justo, ni para los C4 ni para los C5, que se aplique un factor matemático que la UCI o el IPC se inventan porque es desconocido para todos los países hasta pocas semanas antes de competir. Creo que no es justo para la competición, para los corredores, para el espectador, creo que deberían ya de hacer otro formato distinto y que no se permitiesen este tipo de injusticias", añadió.

El seis veces medallista paralímpico reconoció que su preparación había sido "todo a contrarreloj". "He intentado tomarme las cosas con calma puesto que no ha sido un ciclo completo, ha sido un año menos. Aparte yo he tenido todavía otro menos por el COVID, así que me he tenido que tomar las cosas con mucha calma", detalló.

"El primer Campeonato del Mundo (2024) en el que competí fui cuarto. Llevaba sin ser cuarto desde 2011, nunca me había bajado del podio en un Mundial y para mí eso fue complicado de gestionar, pero también saqué un aprendizaje positivo y gracias a eso he salido reforzado y he podido trabajar con mucha fuerza para llegar aquí", explicó el cordobés.

"He llegado a dudar incluso de si podía seguir dedicándome a ser deportista de manera profesional. He pasado momentos muy duros y si echo la vista atrás, aunque no quiero hacerlo, han sido momentos en los que realmente te planteas todo. Que va a ser del deporte, que va a ser de ti, si vas a poder seguir dedicándote a lo que te gusta y a lo que te apasiona. Por eso el estar aquí y tener una medalla colgada en el cuello es muy, muy bueno para mí", .

Cabello estuvo cerca de la plata, pero el inglés Blaine Hunt se la arrebató al final. "Sabía que al final me iba a costar un poco más, pero es que estoy muy contento, he estado muy cerca del récord del mundo que hice en Tokio, del 1:01.5. Ojalá hubiese hecho aquí esa marca, hubiese ganado, pero eso son conjeturas. Hay que estar aquí, hacerlo aquí y hace apenas año y medio que no podía subir a la bici, así que supercontento, ojalá más para adelante", remarcó.

En este sentido, se refirió a cómo gestionar los esfuerzos con la clasificación y la final separadas por poco tiempo. "Es muy complicado de gestionar porque cada velódromo es diferente, cada condición es diferente, pero también ese es el arte y la maestría del deportista y de este deporte", puntualizó el cordobés.

"Empecé siendo campeón paralímpico con apenas 17 años. Me siguen diciendo el niño, pero ya tengo 30. Yo mentalmente me sigo manteniendo joven, pero los palos ya están ahí, también la experiencia, así que una cosa contrarresta a la otra. Ojalá estemos en Los Ángeles y podamos darle la vuelta al asunto y subir a lo más alta", subrayó.

Cabello todavía tiene que hacer la prueba de velocidad por equipos donde fue bronce en 2016 y en 2021, hace tres años con sus actuales compañeros Ricardo Ten y Pablo Jaramillo. "Estoy bastante convencido de las posibilidades. Pablo ha hecho conmigo toda la preparación durante todos estos años y creo que si la suerte está un 'poquito' de esta parte, podemos dar una gran sorpresa", deseó.