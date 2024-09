Ander Cepas no puede sorprender al favorito Devos y se queda el bronce en tenis de mesa

PARÍS, 7 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El jugador español Ander Cepas concluyó este sábado su participación en los Juegos Paralímpicos de París con una medalla de bronce en la clase 9 del tenis de mesa después de no poder sorprender en las semifinales al gran favorito, el belga Laurens Devos.

El guipuzcoano, de 20 años y en su debut en una cita de este nivel, buscaba plantear problemas al oro en Rio 201y y Tokyo 2020, número uno de su clase, pero esto apenas le dejó margen de maniobra y le derrotó por la vía rápida por 3-0 (11-7, 11-8 y 11-7), en un partido en el que casi siempre llevó la iniciativa.

El jugador de San Sebastián había sido el encargado de 'salvar el honor' del tenis de mesa paralímpico español, que había aportado al menos una medalla desde que empezó a inaugurar su medallero con motivo de Barcelona'92 y ahora será uno de los que tenga que encabezar un relevo generacional en este deporte donde muchos veteranos van a poner fin a su carrera.

"Estoy superfeliz de poder haber conseguido mi primera medalla y obviamente ahora justo después del partido igual no he asimilado todavía todo lo que he hecho estos días, pero he intentado dar lo máximo siempre y aunque no han salido las cosas como queríamos o como pudieran haber sido, estoy supercontento", confesó Cepas tras el partido en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español.

El vasco recordó que "hay muchos compañeros que se retiran" tras estos Juegos como Álvaro Valera y Jordi Morales, a los que espera coger el relevo. "Para mí ha sido un orgullo y estoy muy agradecido de todo lo que han hecho por mí, me han ayudado y apoyado siempre que lo necesitaba. Aunque no estén aquí acompañándome en los siguientes torneos, seguro que desde sus casas seguirán apoyando y estoy superorgulloso de eso, sobre todo de haber compartido y vivido tanto con ellos", admitió.

"Esto ha sido un premio por todo lo que he hecho en estos últimos años. Y obviamente esto ha sido maravilloso para seguir trabajando.

Ha venido mi familia y también gente del club a apoyarme, y luego al final del partido me he dado cuenta que han venido mis amigos de sorpresa. Estaba intentando de estar tan enfocado en el partido que ni me había dado cuenta de que estaban y al final se ha igualado la alegría como si fuese ganado. Ahora también a estar un poco con ellos y pasar tiempo de calidad", sentenció.