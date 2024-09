Andrew Parsons: "El Comité Paralímpico Español es uno de los más influyentes del mundo"

PARÍS, 7 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, no duda en alabar el trabajo que realiza el Comité Paralímpico Español (CPE), "uno de los más influyentes del mundo" y con "leyendas" como la nadadora Teresa Perales, mientras que, de cara a afrontar un tercer mandato al frente del organismo, es una decisión que tiene aparcada porque ha querido estar "al cien por cien" centrado en los Juegos de París, "una oportunidad muy, muy grande" para el movimiento.

"Yo siempre digo que el Comité Paralímpico Español es uno de los más influyentes del mundo, hay cosas que empiezan en España y llegan a otros países, y en España hay leyendas del Movimiento Paralímpico, como Teresa Perales, por ejemplo, una amiga querida, pero más que una amiga, una leyenda de nuestro deporte y una deportista reconocida. Ganó el Princesa de Asturias, entonces es muy influyente", señaló Parsons en una entrevista con Europa Press.

Para el brasileño, el trabajo, "en conjunto con las federaciones deportivas", que hace el organismo que preside Miguel Carballeda es "muy bueno". "España, como todos los grandes países, pasa por un momento de cambio del modelo de las federaciones de deportes para personas con a federaciones por modalidades deportivas específicas, y esto es un cambio que no es tan sencillo", recordó.

"Pero España lo está realizando muy bien y además hay una generación nueva de deportistas. Los hay consagrados como Teresa, como Susana (Rodríguez) o David Casinos que son ejemplos para todo el mundo. Creo que el Comité Paralímpico hace un buen trabajo, pero el Movimiento Paralímpico hace un buen trabajo, me parece", subrayó.

Por otro lado, después de casi tres décadas en el movimiento, se tiene orgulloso de "muchas cosas", principalmente "el crecimiento que ha tenido". "Hay momentos que son increíbles. Londres fue un momento de ver el potencial del Movimiento Paralímpico, fueron unos Juegos que nos pusieron en otro nivel", recordó.

"Al mismo tiempo, Río de Janeiro, con todos los retos posibles e imaginables, logró tener números, por ejemplo, de televisión aún más grandes que Londres, es decir, por esta métrica, serían Juegos mejores que Londres con todo lo que pasó ahí. Y el Movimiento Paralímpico reaccionó de una manera muy fuerte, muy increíble, ante la crisis financiera del Comité Organizador", añadió.

Aquella cita le dejó "muchas noches sin dormir". "Soy brasileño y aunque no estaba dentro del Comité Organizador, sí estaba trabajando de manera muy cercana, y me dio orgullo ver cómo el movimiento reaccionó, no un orgullo brasileño, un orgullo del Movimiento Paralímpico", puntualizó Parsons.

"Y ver el crecimiento. Llegar a París con 165 contratos de televisión firmados, con 168 países, con países muy nuevos en los Juegos Paralímpicos, o ver este Equipo de Refugiados tan increíble y con la primera mujer participando en él. Estamos logrando llegar al 50-50, hay un 45 por ciento de mujeres en estos Juegos. Entonces, hay muchas cosas de que las que me enorgullezco, como una parte 'pequeñita', de añadir mi granito de arena en este movimiento tan, tan, tan increíble", admitió.

El año que viene acabará su segundo mandato al frente al CPI, ambos marcados por muchos problemas como la pandemia o la participación de los deportistas rusos o bielorrusos, y el dirigente reconoce que "es una buena pregunta" si tanto desgaste le anima todavía a un tercer ciclo. "La decisión que tomé fue la de pensar en esto después de la Ceremonia de Clausura de París porque para mí empezar a hablar de elecciones, de política, te lleva una energía muy grande", advirtió.

"Estos Juegos son una oportunidad muy, muy grande para nuestro movimiento y tengo la energía y las ganas, pero es una decisión que voy a tomar después de los Juegos. De todos modos, de alguna manera seguiré siempre, hasta que yo tenga 100 años de edad, conectado a este movimiento. Si es como presidente, vamos a ver a partir de la clausura de Paris 2024, no quiero que estos Juegos la gente ya empiece a hablar de política, si estoy aquí tratando con los presidentes de comunidades paralímpicas de votos, no estaría al cien por cien en estos Juegos y lo quiero estar", sentenció.