Azahara Muñoz acaba cerca de los diplomas olímpicos en el golf de Paris 2024

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La golfista española Azahara Muñoz se quedó cerca del diploma en los Juegos Olímpicos de París, después de una tarjeta final este sábado de 69 golpes (-3) en Le Golf National, que la dejó decimotercera de un torneo donde el oro fue para la neozelandesa Lydia Ko.

La jugadora andaluza siguió a buen nivel en el último día de competición, aunque no le bastó para llevarse un premio en forma de diploma. Por tercera jornada consecutiva firmó 69 golpes (-3) para acabar su actuación cerca del 'Top 10' y con un total de tres por debajo del par.

Muñoz embocó cuatro 'birdies', por un 'bogey', para acabar con buenas sensaciones, aunque con el posible lamento de que un mejor inicio le habría dado mejores perspectivas. Ese 78 (+6) la dejó rezagada, pero se centró en ir remontando poco hasta el final. "He realizado una remontada espectacular", resumió la española.

"Estoy muy contenta por el rendimiento que he tenido, aunque también me da un poco de pena haberme quedado tan 'cerquita' del diploma y no haberlo conseguido", recalcó Azahara Muñoz, que recordó que tras su primer mal día jugó "muy bien" en un campo "supercomplicado". "Fue una pena haber empezado tan mal, de perder opciones de hacer grandes cosas, pero estoy orgullosa de haber remontado como lo he hecho", añadió.

No pudo irse con buen sabor de boca en cambio una Carlota Ciganda, que buscaba un sábado final bajando por fin del par, lo que no fue posible al entregar una última tarjeta de 75 golpes (+3), empañada por tres 'bogeys' en su tres últimos hoyos. "Me da mucha pena, pero el campo me ha ganado todos los días y me queda un mal sabor de boca", lamentó.

En cuanto al podio olímpico, la golfista neozelandesa Lydia Ko, que partía la jornada final en el coliderato, se llevó una medalla de oro que une a la plata de Río de Janeiro en 2016 y al bronce de hace tres años en Tokio.

La jugadora oceánica sufrió en la jornada decisiva, donde entregó una tarjeta final de 71 golpes (-1) para acabar con un total de -10 en un día donde fue presionada por varias rivales, aunque ninguna tuvo éxito pese a que firmó un peligroso 'doble-bogey' en el 13.

Ko mantuvo la calma y cerró su triunfo con un 'birdie' en el 18, mientras que la plata fue para la alemana Esther Henseleit, que remontó gracias a un sensacional -7 y se quedó a dos golpes, y el bronce para la Xiyu Lin, que se quedó a tres.