Carolina Marín, la 'loba' del bádminton mundial: "Cuando agarro y muerdo no suelto"

La jugadora española Carolina Marín aseguró que contra la japonesa Aya Ohori, a la que derrotó (21-13 y 21-14) para clasificarse para las semifinales del bádminton de los Juegos de Paris 2024, jugó su "mejor partido" del torneo, y este domingo buscará repetir la final de Rio 2016 en la que se colgó el oro.

Su rival será una china, He Bing Jiao, quien dio la sorpresa al derrocar a su compatriota Chen Yu Fei, campeona olímpica en Tokyo 2020. "Sí, de momento ha sido el mejor partido de estos Juegos y estoy muy contenta no solamente por ganar el partido, por estar en semifinales, sino por cómo he entrado hoy en la pista, dónde he querido poner el foco, dónde ha estado Carolina Marín con esa concentración, con esa determinación", comentó.

Marín se autodefine como una 'loba' que apresa a su pieza y la despedaza hasta la victoria. "Cuando agarro y muerdo no suelto hasta el final. Eso es lo que es Carolina Marín, lo que ha hecho hoy en la pista y por eso me siento orgullosa de mí misma. Hemos dado un pasito muy importante hoy y me he demostrado que puedo hacer este tipo de cosas y cuando pongo el foco donde lo quiero poner, sale todo", se felicitó.

Los problemas que encontró frente a la estadounidense Beiwen Zhang le obligaron a hacer un parón. Junto a su entrenador, Fernando Rivas, decidieron cancelar el entrenamiento físico de este viernes por una sesión de 'coaching' mental junto al propio Fernando y su psicóloga María Martínez.

"Fue un día largo. Hablamos mucho de dónde queremos poner el foco, de cuánto quiero atreverme para ganar estos Juegos Olímpicos, ya no solamente centrarme en ganar o perder el partido sino el cambio ese que hicimos en el 'All England'", desveló.

Carolina se olvidó de tener miedo a perder o a ganar y se centró en las cosas que debe hacer para superar a sus rivales. "Ahí es donde quiero poner el foco. Y hoy he dado un pasito. Por eso, me siento orgullosa porque me centré más en evitar miedos, en mí misma, en qué puedo hacer para ganar a la rival", subrayó.

"PENSAR EN EL ORO AHOA NO AYUDA"

El foco es su juego y su mente, pero va paso a paso. "Pensar ahora en las medalla de oro no ayuda. Estamos en semifinales y vamos pasito a pasito. Ese trabajo psicológico lo vamos a seguir manteniendo porque el foco debo de tenerlo donde quiero tenerlo, seguir muy concentrada. Ya dije yo no venía a París a ver la Torre Eiffel sino a ganar una medalla y a luchar por el oro", sentenció.

Entonces, Carolina no eligió un momento clave del partido contra la japonesa porque lo fueron, según ella, todos los puntos. "A veces, parece que estoy un poco loca, que quizás lo esté, pero no paro de hablarme porque el foco lo quiero poner en qué tengo que hacer, en qué puedo hacer para ganarle a mi rival. Por lo tanto, estoy constantemente repitiéndome: el plan, el plan y me animo a mí misma", indicó.

Esas herramientas las ha trabajado con su psicóloga María. Ver los errores desde una posición más alejada para neutralizarlos. "Por eso me hablo mucho en la pista y también me animo", manifestó la onubense, que se ve como un 'toro', o una loba, físicamente.

"Dije hace unos meses que cuando iba a estar al 100% iba a ser en los Juegos Olímpicos, y aquí estoy, dando el 100%. ¿El público? Impresionante. Esto es increíble, parece que estoy en Huelva, en España. Me siento muy orgullosa de ser española, de ver tantas banderas españolas y de que no paren de corear mi nombre", agradeció la 'loba' antes de agarrar la bolsa con las 'yonex' que le pueden impulsar a su segundo oro olímpico.