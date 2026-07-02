El COI aprobará este martes el programa para los Juegos Olímpicos de invierno de los Alpes 2030. - COI

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobará este martes el programa deportivo para los Juegos de invierno de los Alpes 2030, que se disputarán del 1 al 17 de febrero en la región alpina francesa, según informa el organismo olímpico en un comunicado.

Dicha comisión se reunirá de forma telemática desde la Casa Olímpica de Lausana (Suiza) para revisar y ultimar el programa de disciplinas y pruebas, a las que opta el 'freeride', de los Alpes 2030, así como las cuotas de deportistas.

En el programa volverá a figurar el esquí de montaña, que debutó en la pasada edición de Milán-Cortina y en el que los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso lograron el oro, el primero tras el de Francisco Fernández-Ochoa en los Juegos de Sapporo en 1972, y bronce en sprint y relevo mixto.