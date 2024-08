Corbera: "Mi objetivo principal en París es que no haya opción de decir que lo podía haber hecho mejor"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las piragüistas españolas María Corbera y Antía Jácome, que formarán pareja en el C-2 500 metros y serán rivales en el C-1 200 metros de los Juegos Olímpicos de París, no se quieren poner objetivos en forma de medalla y aseguran que su principal objetivo es darlo todo para que no quede ningún resquemor.

"La necesidad de cada deportista es poder exprimirse al máximo, poder vaciarse y dar todo lo que ha entrenado, y que eso sea la prueba perfecta en donde no hay esa opción de poder decir que lo podíamos haber hecho mejor. Ese es mi objetivo principal, sé que he trabajado muy bien, que lo voy a hacer muy bien, pero al final quedarme con ese buen sabor de boca es la mejor guinda para estos Juegos", advirtió Corbera

Sobre lo que "más" le llena de esta cita, dejó claro que son sus "primeros Juegos". "Otra cosa especial es que es aquí en París, vecina de España y que a medida que se han ido acercando los días nos han ido contando que va a haber mucha afición en la grada, y vivir unos Juegos así es lo más bonito que se puede tener. Al final es un conjunto de emociones, sentimiento e ilusión que te llenan y te dan toda la fuerza que se necesita para afrontar lo que viene", confesó.

Por su parte, Antía Jácome, compañera en el C-2 500, reconoció que desde que formaron pareja han tenido "muchísima complicidad". "Tampoco nos conocíamos muy bien antes de empezar a montar ese barco de equipo, y una vez que dimos el paso y empezamos a montar ese barco doble, la relación cambió muchísimo. Nos entendemos a la perfección, y eso también hace que el barco de equipo vaya tan bien", remarcó.

"En Tokio hace tres años fueron mis primeros Juegos y no sabía el nivel que tenía. Para estos Juegos de París vengo muy bien preparada, hemos entrenado mucho tanto en individual como en doble, y me sale pensar en subirme a lo más alto del podio, pero me quedaré satisfecha con haber dado mi cien por cien. Si no puedo subirme al podio estaré feliz porque habré sacado mi mejor versión, a eso hemos venido", sentenció.