Craviotto: "No tengo que demostrar nada, es la mejor etapa de mi carrera"

"A la sexta medalla le hago hueco rápido, voy a por ella", afirmó el palista, quien en París disputará sus quintos Juegos



MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El palista Saúl Craviotto afirmó que no tiene que "demostrar nada" y que afronta la búsqueda de la sexta medalla olímpica -tras dos oros, dos platas y un bronce- en los Juegos de París del próximo verano como un "desafío increíble" en la que definió como la "mejor etapa" de su carrera deportiva.

"He superado con creces todas las expectativas y todas las líneas rojas que me marqué cuando empecé en todo esto. Ahora estoy viviendo la mejor etapa de mi carrera, sin mucha presión. Tengo presión, que es buena para competir y afrontar lo que se nos viene, pero la verdad que siento que no tengo que demostrar nada, estoy disfrutando mucho y a ver si cae la sexta", manifestó.

Tras participar en la renovación de Loterías con el programa ADO junto al presidente del organismo de apuestas, Jesús Huerta; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero; y la taekwondista Adriana Cerezo, plata en Tokyo 2020, Saúl Craviotto apuntó a los rivales a batir en los Juegos.

"Vamos a por los alemanes. Son los que han ganado todas las Copas del Mundo y los que nos ganaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Digamos que estar segundo está bien porque tenemos ese pique, quedan 12 semanas para los Juegos, el trabajo ya más o menos está hecho, pero sí que estas semanas van a ser importantes, podemos darle una vuelta de tuerca. A nivel estratégico estamos pensando algo y creo que en París pueda salir algo chulo. Ya veremos", desveló.

Craviotto bromeó con que haría "hueco rápido" a una sexta medalla olímpica. "Vamos a intentar ir a por ella. Para mí es un desafío increíble. Si cuando empecé en todo esto me dicen que iba a ir a mis quintos Juegos Olímpicos e iba a estar peleando por una sexta medalla no me lo creería", recalcó.

En la actualidad, en el piraguismo español siempre se esperan muchas medallas debido a los resultados que ha obtenido en Campeonatos de Europa y Mundiales. "Tenemos esa presión y es muy positivo. En mis inicios era un logro meterse en la final. Cuando empezamos nosotros antes de que David Cal abriese la veda de las medallas en Atenas que un español se metiera en la final era un logro. Quedar quinto o sexto, una locura y ahora quien no saque medalla parece que es un 'paquete'. Eso añade mucha presión, pero eso es muy bueno porque nos motiva", reconoció.

"HAY PIRAGÜISMO PARA RATO"

Las opciones de éxito son ahora "muchas" tanto en categoría masculina como femenina y en todas las disciplinas: canoa, kayak, aguas bravas ... "La federación está viviendo una época muy dulce y lo bueno es que creo que va a futuro. Porque estamos hablando de chavales de 'veintipocos' años que ya no tienen miedo y afrontan finales con el cuchillo entre los dientes. Van a por medalla y a esos les quedan 2, 3 y hasta 4 ciclos olímpicos. Creo que va a haber piragüismo para rato", analizó.

Asimismo, consideró que el hecho de que los procesos de selección para los Juegos sean "duros" es algo que les beneficia. "Puedes estar todo el ciclo olímpico sacando oro, medalla, medalla y a 3 meses de los Juegos hay un selectivo a nivel nacional donde si ese día fallas se te puede tambalear el ir", recordó.

CARRERAS LARGAS "GRACIAS" AL ADO

A juicio del palista ilerdense, las becas ADO "no solo son importantes sino necesarias". "He vivido toda mi carrera deportiva con el Plan ADO y si no fuera por él a lo mejor habría ido a Pekín, quizás a Londres ... Si no tienes un sustento económico las hipotecas no se pagan solas. El piragüismo no es fútbol, no podemos vivir, no tenemos contratos publicitarios con los que te puedas retirar de por vida. Gracias a convenios como el de Loterías se pueden tener carreras exitosas y duraderas como es mi caso, que tengo 39 años y la verdad que puedo seguir compaginándolo, disfrutando de lo que más me gusta e intentando ir a por mi sexta medalla", reiteró.

Para Craviotto los de París 2024 serán unos Juegos "mágicos" porque ni en los de Río ni Tokyo, donde fue abanderado, pudo ir su familia a verle. "En Tokio fue la pandemia y siendo abanderado estaba saludando a una grada vacía. En éstos se ha abierto la veda: están cerquita y ya tengo autobuses con vecinos, amigos, mi familia, mi suegro, la grada estará llena de banderas de España y van a ir mis hijas, que para mi eso es muy especial porque no me han visto nunca competir en persona", destacó.

"¿RETIRARME EN PARÍS? EL CRONO DICE QUE ESTOY MUY BIEN"

Acerca de si serán los últimos Juegos, el quíntuple medallista olímpico dijo que no tiene la respuesta. "No lo sé. De momento, estoy pensando en París. Creo que me merezco tener la posibilidad de analizarlo, de pensarlo ... No voy a estar aquí toda la vida, tengo 39 años y, en algún momento, tendré que tomar una decisión, pero la verdad que creo que mucho tiene que ver con la cabeza, la mentalidad, la ilusión, las ganas ...", comentó.

A nivel físico se siente "muy bien" y las lesiones le respetan. "El crono dice que todavía estoy muy bien. Y lo importante es tener ilusión, ganas y la verdad es que estoy haciendo lo que me gusta. Soy un privilegiado por poder representar a mi país, entrenar en un lugar precioso, envuelto en montañas, árboles, naturaleza y haciendo lo que me gusta. No lo sé, ya veremos. Cuando pase París a lo mejor me planteo ir ar al siguiente Europeo, Mundial y a lo mejor digo hasta aquí. Pero, de momento, estoy muy centrado en París", reiteró.

Por otro lado, deseó que su compañero Marcus Cooper Walz sea el abanderado de la delegación española. "Espero que sí. Hay una serie de criterios y, de forma objetiva, le toca a él sí o sí. Yo así lo espero y deseo. Creo que va a ser un momento muy bonito. Le he recomendado que lo más importante en ese momento es que mire para atrás y vea la cara de los deportistas, que eso va a ser inolvidable", desveló.