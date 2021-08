Dani Caverzaschi: "Si compito bien en Tokio puede que caigan bastantes partidos"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Daniel Caverzaschi confesó que es "muy ambicioso" y que entrena para "ganar una medalla" en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y aunque sabe de la dificultad de la empresa, cree que si compite "bien puede que caigan bastantes partidos".

"Yo soy muy ambicioso y entreno para ser el mejor y ganar una medalla o un Roland Garros, pero soy el 14 del mundo y tengo a 13 jugadores por delante que son más favoritos que yo. Sé que vengo jugando muy bien, con buenos resultados y si compito bien puede que caigan partidos y bastantes", subrayó Caverzaschi en una entrevista este lunes en el 'Instagram' del Comité Paralímpico Español (CPE).

El madrileño pidió no olvidar que el tenis en silla de ruedas tiene "variables" incontrolables como se ha visto en el tenis olímpico con un Novak Djokovic que estaba jugando "como los dioses" y que se marchó sin medalla, o con las favoritas del cuadro femenino eliminadas antes de cuartos. "Creo que este año he hecho una subida de nivel, pero lo que me ayuda es enfocarme en el trabajo e ir día a día", añadió.

Además, tampoco se olvida de sus opciones en dobles, tras "un año muy bueno" con Martín de la Puente, con el que también ha aprovechado estos días en la 'burbuja' de Sant Cugat (Barcelona) para "entrenar específico" este modalidad.

"Nos hemos ganado el respeto de muchas parejas, incluso de los números uno contra los que hemos hecho muy buenos partidos. Tenemos que empezar los primeros partidos muy centrados y seguir lanzando ese mensaje. Los tenemos un nivel más o menos parecido, somos una pareja muy equilibrada, que nos compenetramos bien y que generalmente jugamos bastante bien. Además, al ser amigos no tenemos problemas en decirnos las cosas claras, lo hemos preparado bien y tengo muchas ganas", apuntó.

Con todo, a Caverzaschi le gustaría volver a Madrid "superando" su actuación en Rio 2016, donde cayó en la tercera ronda en individuales y en cuartos en dobles. "Hay veces que aunque no gane, si he competido bien estoy contento, pero cierro los ojos y me imagino habiéndolo dado todo, haciendo buenos partidos y ojalá que con una 'medallita'", afirmó.

El tenista sabe igualmente que "va a ser duro" el tener que jugar con el calor de la capital japonesa. "Generalmente me gusta mucho el calor, pero en la 'burbuja' de Barcelona hemos entrenado en 'indoor' y nada que ver, aunque sí hemos tenido condiciones húmedas", aclaró.

Sobre la concentración que están viviendo en formato 'burbuja', reconoció que "ha sido todo muy corto". "Este año he estado currando mucho y he echado muchas horas, pero ahora estamos ya de 'bajada' y esta semana un poco más ligera", comentó.

Para el tenista español, el equipo que acude a Tokio formado por el mencionado De la Puente, Francesc Tur, Kike Siscar y él es una "mezcla" con la veteranía de Tur, que competirá en su quintos Juegos y que era su "mayor referente" cuando comenzó en este deporte. "Es una buena mezcla y hay muy buen rollo. Creo que hacemos un 'equipazo' en muchos sentidos, con mezcla de estilos de juego y experiencia, nos compenetramos bien", remarcó.

Finalmente, se refirió a su proyecto de lanzar una línea de camisetas junto a la marca cordobesa 'Silbon' con frases suyas que tenía en mente "para normalizar la discapacidad con humor" y para hacer olvidar el "estereotipo negativo" que pueda haber. El dinero que recauda lo destina para "para aquellos chavales con discapacidad que quieran iniciarse en el deporte", un aspecto clave para "superarte" y que "ayuda a eliminar las barreras, sobre todo las mentales".