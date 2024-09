Elena Congost: "Estoy destrozada, no ha sido por hacer trampas sino por ser persona"

PARÍS, 8 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La atleta española Elena Congost se mostró "destrozada" tras perder la medalla de bronce lograda este domingo en la prueba de maratón de la clase T12 de los Juegos Paralímpicos de París y recordó que no había sido "por hacer trampas sino por ser persona" e intentar ayudar a su guía, Mia Carol, que no se cayese al suelo, lo que provocó que se soltase la cuerda que les debe unir por reglamento.

"Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla. Estoy superorgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a 10 metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta", lamentó Congost tras conocer la decisión.

La catalana recalcó que la cuarta clasificada llegó a meta "a tres minutos" y que lo hizo fue "un acto reflejo de cualquier ser humano para aguantar a una persona que está a tu lado y se está cayendo". "Cuando no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficio y cuando se ve claramente que yo me paro en seco", advirtió.

Congost criticó la normativa. "Solo dicen que he soltado la cuerda un segundo y como la he soltado pues ya está, no hay vuelta atrás y no entiendo que nadie pueda razonar ni entender la situación, que no es por ni hacer trampa y que no es para arrastrar a un atleta como se ha dado en la pista", recordó.

"Lo mío ha sido por aguantar a una persona que se está cayendo. Me quedo sin nada, es que no le encuentro explicación alguna y me parece tan injusto y tan surrealista de verdad. Es triste porque además venía de estar sin beca y de estar en la estacada y era uno de mis objetivos, volver a conseguir beca y estar en el plan y me han vuelto a dejar fuera de todo cuando creo que he demostrado lo que podía hacer", sentenció.

Por ello, dejó claro que quiere que "todo el mundo sepa" que no la han descalificado "por hacer trampas, sino por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y que es ayudar o aguantarle".