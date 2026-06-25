El esquí de montaña volverá a ser olímpico en los Juegos de los Alpes 2030

Archivo - Los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso celebran el bronce logrado en el relevo mixto de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2024. - COE - Archivo

Los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso lograron el oro y bronce en 'skimo' en la pasada edición en Milán-Cortina

LAUSANA (SUIZA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El esquí de montaña, en el que los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso lograron el oro y bronce en Milán-Cortina 2026, volverá a ser olímpico, tras ser incluido oficialmente como deporte adicional en el programa de los Juegos de Invierno de los Alpes 2030, según aprobó el Comité Olímpico Internacional (COI) en la 146 Sesión de dicho organismo celebrada en Lausana (Suiza).

Esta decisión se produce a raíz de una recomendación de la Comisión Ejecutiva del COI, basada en una propuesta presentada por el comité organizador de los Juegos Olímpicos (COJO) Alpes 2030 y examinada por el grupo de trabajo sobre el programa olímpico del COI.

Durante la presentación de la recomendación en la sesión del COI, el presidente del grupo de trabajo, Karl Stoss, declaró que han reconocido el potencial de este deporte para aportar un "valor añadido significativo al programa", gracias a su fuerte presencia en las regiones alpinas y a su capacidad para reforzar la diversidad, la autenticidad y el atractivo, al tiempo que se aprovecha su creciente impulso olímpico.

El esquí de montaña hizo su debut en los Juegos de Milán-Cortina 2026 como deporte adicional propuesto por el comité organizador. En su informe, Karl Stoss destacó el éxito de este debut olímpico, en el que el formato de la competición dio lugar a "emocionantes carreras uno contra uno, incluso en condiciones meteorológicas adversas, con una gran participación del público, un buen ambiente, un formato fácil de seguir y un evidente interés deportivo".

Stoss señaló que, desde la incorporación del esquí de montaña al programa olímpico en 2021, el número de Comités Olímpicos Nacionales participantes ha aumentado en más de un 45 por ciento, y el número de titulares de una licencia de deportista de la Federación Internacional de Esquí de Montaña se ha más que duplicado.

Una delegación del Comité Organizador de los Alpes Franceses 2030, compuesta por Edgar Grospiron, presidente; Vincent Roberti, director general recientemente nombrado; Mathilde Meurisse, directora deportiva; y Emily Harrop, esquiadora de alpinismo francesa y medallista de oro y plata en Milán-Cortina 2026, presentó ante la Sesión del COI la propuesta del COJO para incluir el esquí de montaña como deporte adicional.

El programa de los Juegos de los Alpes 2030 prevé cinco pruebas de esquí de montaña repartidas en dos disciplinas, con un cupo de 72 deportistas. Se ha propuesto añadir las carreras individuales femeninas y masculinas a las pruebas de sprint femenino y masculino, así como al relevo mixto que ya figuraron en Milán-Cortina 2026.

Los siete deportes incluidos en el programa inicial de los Juegos de los Alpes 2030 fueron aprobados por la 142 Sesión del COI celebrada en París en julio de 2024, con motivo de la elección del país anfitrión. Estos deportes son el biatlón, bobsleigh, curling, hockey sobre hielo, trineo, patinaje y esquí.

El esquí de montaña dio dos medallas a la delegación española en Milán-Cortina, el oro de Oriol Cardona en la modalidad de esprint, el segundo oro en unos Juegos de Invierno después del de Francisco Fernández Ochoa en el eslalon en Sapporo en 1972, y bronce en el relevo mixto del propio Cardona junto a Ana Alonso.