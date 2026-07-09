La Federación Rusa de Atletismo recurre ante el TAS su exclusión de competiciones internacionales

Archivo - El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, durante una rueda de prensa. - Martin Rickett/Pa Wire/Dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 9 Jul. (dpa/EP) -

La Federación Rusa de Atletismo anunció este jueves que va a presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la suspensión vigente en las competiciones internacionales impuesta por World Athletics, debido a la invasión de Rusia sobre Ucrania.

World Athletics sancionó a la federación rusa ya en 2015 por prácticas de dopaje, pero los rusos podían competir como atletas neutrales tras superar un proceso de selección. Y tras la invasión rusa sobre Ucrania en 2022, se impuso una suspensión total, que también afecta a Bielorrusia, y que se confirmó de nuevo la semana pasada.

World Athletics se ha mantenido firme en su postura a pesar de que el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió a los deportistas rusos competir como neutrales en los Juegos de Paris 2024. Además, este martes, el organismo internacional también levantó provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso y recomendó a las federaciones deportivas que suavizaran sus restricciones, con Los Angeles 2028 en el horizonte.

La federación rusa afirmó que había recurrido al TAS porque "la decisión de World Athletics afecta a los intereses fundamentales del atletismo ruso y restringe los derechos de los atletas rusos a competir por motivos que considera discriminatorios". Por esto, tomará todas las medidas legales a su alcance para proteger los intereses de los atletas rusos.