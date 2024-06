Ferrer: "Creo que Nadal y Alcaraz tienen capacidad para conseguir una medalla en París"

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de tenis, David Ferrer, tiene plena confianza en que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz lo "van a hacer muy bien" como pareja de dobles en los Juegos Olímpicos de París y que pueden conseguir una medalla, premio para el que "para nada" descarta a nivel individual tampoco al balear, al que ha visto compitiendo "a muy buen nivel" en Roland Garros.

"Ya es algo que nos hace ilusión a todos que tanto Rafa como Carlos puedan jugar en París y además hacen muy buena pareja. Rafa es un grandísimo jugador de doble, ganó la medalla olímpica en Río, y Carlos ha jugado menos, pero es un jugador que tiene tanto potencial tenístico que seguro que lo van a hacer muy bien", señaló Ferrer tras anunciar la lista olímpica.

El capitán de la Copa Davis celebró "tener una pareja de ese calibre", una elección que "ha sido muy fácil". "Si soy sincero, no he hecho nada, simplemente me informaron", advirtió el extenista alicantino, para el que esta "es una de las mejores parejas" que podían tener y que lo pueden hacer "muy bien" pese a no jugar demasiado esa modalidad. "Muchas veces los jugadores que consiguen medallas olímpicas son los jugadores de individuales. Creo que tienen capacidad para conseguir una medalla", aclaró.

'Ferru' no piensa que el balear vaya a ceder ya "la corona" al murciano, campeón el pasado domingo en París, porque "aún está compitiendo" y lo hizo a "un buen nivel" en Roland Garros. "No descarto para nada a Rafa de que pueda conseguir una medalla en individual", subrayó.

"Yo creo que llegará muy bien, aparte su objetivo son los Juegos y va a prepararse bien, a conciencia, para competir al máximo nivel y no llevar un desgaste excesivo durante todo el año porque ha estado con la lesión y eso es importante para Rafa, que llegue fresco mentalmente, y sobre todo que después del último Roland Garros tengo confianza de que puede darnos una alegría", apuntó.

El extenista sabe lo que puede "dar" el de Manacor, al que le ha visto "entrenar" y que "todavía" es un tenista que puede "dar alegrías". "He visto cómo ha evolucionado en los torneos que ha jugado. En Roland Garros ha competido a muy buen nivel, tuvo mala suerte en el sorteo porque con cualquier otro jugador (que no fuese Zverev) creo que el ganar partidos y el competir habría agarrado ese ritmo para poder estar en las rondas finales", resaltó, opinando que no cree que juegue en Wimbledon.

El de Jávea confirmó que aún no ha "decidido" con quién jugará Marcel Granollers el otro doble y que hay "varias opciones", mientras que ha "hablado algo" con Anabel Medina, seleccionadora femenina, sobre el doble mixto. "Aún queda tiempo, quedan prácticamente dos meses y pueden pasar ciertas cosas de a ver cómo se encuentran los jugadores y decidir cuáles están capacitados o quieren jugar en el mixto", indicó.

Ferrer también cree que Alejandro Davidovich puede dar "muchas alegrías". "Es un jugador peligroso, con mucho potencial tenístico y yo creo que puede hacer muy buenos Juegos", incluso opciones de medalla", recalcó del malagueño.

"También Pablo Carreño que ahora está empezando a competir y eso es importantísimo. Después de un tiempo con una lesión importante, yo creo que ahora tiene buenas sensaciones, sin dolor y eso me ilusiona mucho también para que esté en plenas condiciones en París", manifestó sobre el asturiano, bronce en Tokyo 2020 y que acaba de volver al circuito tras superar una complicada lesión de codo.

Con todo, el capitán cree que llevan un equipo con "capacidad para conseguir alguna medalla, por supuesto". "Luego, a partir de ahí, ya sabemos que es un deporte y nunca sabes, pero sí, vamos con la idea de conseguir alguna medalla", puntualizó, explicando que su misión es "intentar traer los mejores jugadores" y conseguir algún metal. "Estoy muy ilusionado con el equipo que tenemos y sobre todo de tener a dos campeones de 'Grand Slam'", advirtió.