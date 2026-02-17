Francia gana el duelo a Noruega en relevos de biatlón y Alemania hace triplete en el bobsleigh de Milán-Cortina

17 February 2026, Italy, Cortina D'ampezzo: (L-R) Germany's bronze medallists Adam Ammour and Alexander Schaller, winners Johannes Lochner and Georg Fleischhauer and silver medallists Francesco Friedrich and Alexander Schueller celebrate their medals at t - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El biatleta francés Quentin Fillon Maillet, gracias al triunfo de su país en la prueba de relevos de 4 x 7,5 kilómetros, ha sido protagonista este martes en la decimocuarta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, donde la delegación alemana ha sumado de golpe medallas de oro, plata y bronce con un triplete en bobsleigh.

Pese a una penalización de Fabien Claude, que tuvo que dar una vuelta extra en el Anterselva y quedó decimoquito, Emilien Jacquelin recuperó toda la desventaja y puso líder a su equipo a mitad de carrera, allanando un trabajo que culminaron Fillon Maillet y Eric Perrot, líder de la Copa del Mundo, para dar esa victoria a Francia en un emocionante final; se decidido por 9.8 diferencia respecto al cuarteto noruego (1:19:55.2 vs 1:20:05.0), mientras que el bronce fue para Suecia (1:20:52.7).

Así, Fillon Maillet sumó un nuevo oro a los conquistados en el esprint y en el relevo mixto; mientras tanto, el noruego Sturla Holm Laegreid logró su cuarto metal, a razón de dos platas y dos bronces, en unos JJ.OO. donde ya es famoso por haber confesado una infidelidad a su novia.

Por otro lado en la modalidad de trampolín gigante y 10 km de combinada nórdica, la victoria fue para el noruego Jens Luraas Oftebro, oro ya en el trampolín normal y que batió al austriaco Johannes Lamparter, líder de la Copa del Mundo, por apenas 6 segundos; el finlandés Ilkka Herola se quedó el bronce, a casi 15 segundos del ganador.

En patinaje de velocidad sobre hielo, la persecución por equipos coronó a Italia y a Canadá. En categoría masculina, los italianos Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti hicieron 3:39.20 y superaron al trío de Estados Unidos (3:43.71), dando a la delegación anfitriona su tercer oro en este deporte tras los dos de Francesca Lollobrigida. El bronce fue para China (3:41.38), que venció a Países Bajos (3:41.47) en la final B.

Y en categoría femenina, Canadá reeditó el oro de Pekín 2022 con el trío formado por Ivanie Blondin, Valérie Maltais e Isabelle Weidemann, quienes se llevaron la reñida final A ante Países Bajos por 0.96, mientras que el bronce fue para Japón tras vencer a EE.UU. con holgura (+3.50).

Por otra parte, una gran tormenta en Livigno provocó el aplazamiento de los 'aerials' del esquí acrobático y del 'slopestyle' en el snowboard. Pero lo que sí se pudo disputar fue el 'big air' del esquí acrobático, en cuya final masculina ganó el noruego Tormod Frostad con 195,50 puntos en total; la medalla de plata fue para el estadounidense Mac Forehand (193,25) y el bronce fue para el austriaco Matej Svancer (191,25).

Por último, Alemania consiguió un triplete en el dobles masculino del bobsleigh. Johannes Lochner y Georg Fleischhauer firmaron un tiempo total de 3:39.70 para ganar el oro, Francesco Friedrich y Alexander Schüller acumularon un tiempo de 3:41.04 para amarrar la plata y Adam Ammour y Alexander Schaller hicieron un tiempo de 3:41.52 para atrapar el bronce.