Gisela Pulido: "En 2020 lo dejo todo por la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos"

"Ir a unos Juegos representando a España es lo que más me motiva" "No me juego nada, lo hago porque me apetece"

La diez veces campeona del mundo de kitesurf Gisela Pulido ha asegurado que en 2020 lo dejará "todo" para centrarse en sus opciones de ir a los Juegos de París 2024, donde por primera vez el kite, en la modalidad de velocidad, será olímpico, y ha afirmado que lo que más le "motiva" es poder representar a España en la cita.

"El año que viene voy a compaginarlo, porque no puedo empezar algo sin terminarlo, pero -en 2020- lo dejo todo por la posibilidad de ir a unos Juegos. Da igual si ganas medalla o no, eso es lo de menos, pero ir a unos Juegos representando a tu país, que es lo que más me motiva, ir con España a defender el país... Sólo la idea de eso es genial. Me llamó la Federación para decirme que el kite iba a ser olímpico, y yo les dije que por supuesto que sí, que contaran conmigo", declaró en una entrevista con Europa Press.

Antes, la catalana compaginará su preparación para afrontar el reto olímpico con su proyecto de surfear las olas más grandes del mundo, en el que está inmersa y que refleja el documental 'The Unfold: Episode 1'. "Tengo que terminar el proyecto de las olas, surfear en Fiji y Polinesia, el año que viene va a ser un año de transición para en 2020 empezar a tope con la preparación. Para ganar tu plaza tienes que hacer unos resultados en el Mundial, que luego al final son los que te califican", advirtió.

Aunque todavía falta "definir" la disciplina, que a priori será mixta, Pulido explicó que tiene "un montón de ganas de empezar", ya que comenzar algo nuevo le "motiva mucho". "Competiré en Campeonatos de España primero y en campeonatos que haya por aquí. Intentaré hacer todos los campeonatos que pueda, independientemente del resultado", manifestó.

"Es experiencia que tengo que ir cogiendo; no sé cómo se compite en vela, y la única manera es haciéndolo, aunque quede la última. Tengo que aprenderme el reglamento, y me motiva este reto de hacer cosas nuevas. El año siguiente sí que voy a estar 'a full' en las competiciones y en los entrenamientos, pero este año voy a compaginar las dos", continuó.

"NO ME JUEGO NADA, LO HAGO PORQUE ME APETECE"

Además, la barcelonesa no siente vértigo con el nuevo objetivo, a pesar de que le quedan un montón de cosas por aprender. "No me juego nada. Soy muy consciente de que no tengo que demostrar nada a nadie, no es mi disciplina. Lo hago porque quiero y me apetece, quiero intentarlo; no me voy a quedar con las ganas", subrayó.

"Podría estar cómodamente haciendo frestyle, compitiendo, pero me he salido ya de mi zona de confort con las olas, haciendo lo de Canarias y haciendo esto. Cuando a Movistar le conté el proyecto de las olas les dije la incertidumbre que había, y cuando les dije lo de los Juegos me apoyaron. No tengo ninguna presión en ese sentido. Tengo mucho ganado, porque llevo haciendo kite desde que nací prácticamente, pero es empezar de cero", prosiguió.

Con la nueva disciplina cambiará "todo", "desde el material, el entrenamiento, la preparación tanto física como técnica, los lugares de entrenamiento...". "Ahora es carrera, ver quién llega antes, hay estrategia. Voy a tener que prepararme desde cero", apuntó.

Sin embargo, reconoce que tiene "una base". "Hay gente que ya se ha preparado. En abril me voy a entrenar con la mejor chica dentro de esta disciplina, la americana Daniela Moroz, porque compartimos la misma marca de parapentes. Ella también quiere meterse en el mundo de las olas y vamos a intercambiar información y conocimientos", señaló.

Por último, Pulido afirmó que la preparación física para la nueva prueba "no varía mucho". "Nado mucho, corro mucho, hago bici... Para una disciplina como la velocidad me va a venir bien y para las olas grandes es lo que necesito. La preparación técnica la voy a ir adaptando con el calendario de las olas", concluyó.